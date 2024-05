Z kolei sam Morawiecki wypada nieco słabiej niż PiS w sondażach, ale i to jest łatwe do wyjaśnienia, biorąc pod uwagę fakt, że były premier jest mocno zwalczany przez środowisko Suwerennej Polski. To na niego radykalna, tudzież suwerenistyczna, prawica chce zrzucić odpowiedzialność za politykę europejską, która w latach rządów PiS prowadziła do zacieśniania integracji, nie zaś do powrotu do tzw. unii państw narodowych, co jest oficjalną doktryną po prawej stronie.

Jak sprawa Tomasza Szmydta wpływa na sondażowe wyniki Trzeciej Drogi i Szymona Hołowni?

To nie koniec złych wiadomości dla Szymona Hołowni. Bo oprócz znalezienia się daleko poza szansami na drugą turę w wyborach prezydenckich, widoczny jest również trend niekorzystny dla niego z kilku powodów. Zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński mocno stawiają dziś na bipolaryzację. PiS nie atakuje przecież Hołowni czy PSL, tylko uderza non stop w Koalicję Obywatelską i Tuska za rzekome służenie interesom Niemiec i Rosji. Tusk i jego Koalicja Obywatelska nie pozostają dłużni, stawiając PiS nie tylko jako głównego antagonistę, ale w dodatku wykorzystując sytuację wojenną na Wschodzie oraz ucieczkę sędziego Tomasza Szmydta na Białoruś, by budować alternatywę: albo my i Europa, albo oni (PiS) i Rosja z Białorusią. W tej opowieści dla Hołowni, dla Trzeciej Drogi nie zostaje w ogóle miejsca. Tak więc co najmniej do wyborów europejskich ta polaryzacja będzie tylko rosła, a w związku z tym sytuacja Trzeciej Drogi nie rysuje się zbyt ciekawie.

W dodatku same wybory europejskie nie są z punktu widzenia Trzeciej Drogi zbyt wygodne. PiS i PO starają się zająć sobą całą przestrzeń, nie bardzo zostawiając w debacie politycznej miejsce dla kogokolwiek innego. O miejsce na podium będzie się bić także Konfederacja, która może powalczyć o dwucyfrowy wynik. Tym bardziej że wybory do europarlamentu są znacznie bardziej dla niej wygodne, ponieważ Konfederacja zabiera w kampanii jasne, eurosceptyczne stanowisko, ustawiając się na prawo od PiS. Trzecia Droga zaś trochę konkuruje o elektorat z Koalicją Obywatelską (PSL należy do tej samej grupy w PE co Platforma), a trochę z Lewicą (bo należy do postępowej frakcji europejskiej Emmanuela Macrona), przez co traci nieco charakter ruchu centrowego, którym jest w Polsce.