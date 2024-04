Michał Szułdrzyński: Awantura na komisji śledczej - Mariusz Kamiński wychodzi. Arogancją przestępstw PiS się nie wyjaśni

— Tak, chcę odpowiedzieć na to pytanie. Jest pan świnią – stwierdził Kamiński, po czym wyszedł z sali, gdzie odbywało się przesłuchanie.

Gdy emocje opadły po kilkunastu minutach, Mariusz Kamiński na przesłuchanie wrócił. Po drodze mówił dziennikarzom, że nie pozwoli się obrażać. Dodał, że zeznania Wypija są nieprawdziwe, ale nawet w nich nie było słowa, że miał być pod wpływem alkoholu.

– Ten człowiek zaczął mnie znieważać i obrażać sugerując, że byłem pod wypływem alkoholu na spotkaniach – oburzał się na Jońskiego Kamiński.

Do sprawy szybko odniósł się sam Wypij, twierdząc, że zachowanie Kamińskiego tylko potwierdza słuszność podejrzeń.

Merytoryczne pytania i punktowanie sprzeczności w zeznaniach lepsze niż arogancja

Czy ta awantura w jakikolwiek sposób prowadzi nas do wyjaśnienia oczywistej niegospodarności, jaką było wydanie przez PiS milionów złotych na organizację wyborów, które nie mogły się odbyć? Śmiem wątpić. Raczej podważa wiarę w to, że cokolwiek zostanie wyjaśnione, że to tylko polityczny teatr, wielkie emocje, które do niczego nie prowadzą.