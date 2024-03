Czy do zwycięstwa wystarczą osiągnięcia w polityce ekonomicznej i społecznej, którymi się chwalił Biden — masa nowych miejsc pracy, postpandemiczny spadek inflacji, inwestycje w badania naukowe i nowoczesne technologie? Też nie jest pewne. Podobnie jak to, czy przekonał postępową część elektoratu wspominając o cierpieniu cywilów w Strefie Gazy i zapowiadając utworzenie specjalnego portu, przez który popłynie pomoc humanitarna. A czy przekonał wyborców pochodzenia latynoskiego zapewnieniami, że nie będzie, jak niewymieniony z imienia i nazwiska rywal, demonizował imigrantów, „nazywając ich trucizną w krwi narodu”?

Wybory prezydenckie w USA: Pozostał niepokój o wiek Joe Bidena

Niepewność wynika też z tego, co zazwyczaj nie jest kluczowe dla przywódców. A w wypadku Joe Bidena przykuwa uwagę - wiek i stan zdrowia. Żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie musiał przechodzić takiego testu, jak teraz 81-letni Joe Biden. Włożył wiele w to wystąpienie, tryskał energią, mówił głośno i był waleczny, reagował na zaczepki republikanów. Nawet zgrabnie odniósł się do swoich lat, mówiąc, że jak się jest w jego wieku, to pewne sprawy stają się oczywistsze niż wcześniej.

Ale kilka razy coś nie zadziałało — przekręcał wyrazy czy mówił niewyraźnie, chrząkał.

Nie tylko zwolennicy Trumpa mogą z tego orędzia zapamiętać przede wszystkim te chwile, gdy coś nie zadziałało, gdy energia, której oczekuje się od najważniejszego przywódcy świata, wygasła.