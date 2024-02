O wojnie w orędziu niewiele, by wyborcy się nie bali

O najważniejszej zaś rzeczy dla Rosji – oczywiście wojnie z Ukrainą – kandydato-prezydent mówił w sumie niewiele w czasie ponad dwugodzinnego wystąpienia. Ponownie powtórzył, że Ukraina wymaga „denazyfikacji”, a walka będzie prowadzona do „osiągnięcia celów operacji”. Czyli: żadnych ustępstw wobec rzeczywistości, którą są bezskuteczne, dwuletnie próby podbicia sąsiedniego kraju.

Były za to groźby pod adresem Zachodu, który zaczął dyskutować o wysłaniu własnych wojsk na Ukrainę. A przy okazji ciekawe przejęzyczenie (a może i nie): „Wiadomo, czym kończyło się wprowadzanie zagranicznych wojsk do naszego kraju” – powiedział Putin, najwyraźniej traktując Ukrainę jako część „swojego kraju”.

Putin zwrócił się nawet do Donalda Trumpa

Pod adresem Zachodu rzucona też była uwaga, że rosyjskie „siły strategiczne są w pełnej gotowości”. To kolejny już zawoalowany szantaż bronią atomową. Ewentualny powrót do rozmów z USA o ograniczeniu zbrojeń strategicznych Putin powiązał z wypełnieniem żądań Rosji „przedstawionych między innymi w 2021 roku”. Wtedy to Kreml ogłosił, że chce, by NATO wycofało się do granic z 1997 roku, zgłaszając pretensje do dominowania nad całym regionem, w tym i nad Polską.

Takie postawienie sprawy uniemożliwia negocjacje z Waszyngtonem. Ale może Putin liczy już na nowego lokatora Białego Domu, Donalda Trumpa, i to do niego kierował swe słowa.