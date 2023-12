Wybory prezydenckie w Rosji. Władimir Putin ogłosił decyzję

Rosyjskie media poinformowały, że Władimir Putin "zgodził się wziąć udział w wyborach prezydenckich w 2024 roku". Doniesienia te opierają się na relacji dziennikarzy biorących udział w rozmowie Putina z uczestnikami odbywającej się na Kremlu uroczystości z okazji obchodzonego w Rosji po raz trzeci Dnia Bohaterów Ojczyzny, podczas której odznaczani są m.in. żołnierze.

Putin spotkał się w piątek z uczestnikami inwazji na Ukrainę, nazywanej w Rosji oficjalnie "specjalną operacją wojskową". Według rosyjskich mediów, na spotkaniu z okazji wręczania medali Złotej Gwiazdy podczas nieformalnej rozmowy z prośbą o start w wyborach zwrócił się do Putina przewodniczący parlamentu tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, Artem Żoga. Putin zgodził się - piszą media. Doniecka Republika Ludowa to samozwańczy twór powstały na terenach należących do Ukrainy, anektowany we wrześniu 2022 r. przez Rosję, co nie zostało uznane przez społeczność międzynarodową.



- Prezydent powiedział, że wystartuje w wyborach na prezydenta Federacji Rosyjskiej. Wszyscy, mówię to z przekonaniem, na zjednoczonych terytoriach (okupowanych przez Rosję ziemiach Ukrainy - red.), w całej Rosji, popieramy go. To jest nasz prezydent. Z Władimirem Władimirowiczem zwycięstwo będzie nasze. Bardzo się cieszymy, że wysłuchał naszej prośby - powiedział dziennikarzom Żoga.

Władimir Putin chce ubiegać się o piątą kadencję prezydenta Rosji

Obecne uprawnienia Putina jako prezydenta Rosji wygasną 7 maja 2024 r. Rada Federacji, izba wyższa rosyjskiego parlamentu, w czwartek 7 grudnia przyjęła rezolucję, zgodnie z którą wybory prezydenckie w Rosji odbędą się 17 marca 2024 roku. Przewodnicząca Rady Federacji Walentyna Matwienko oświadczyła, że przyjęcie rezolucji oznacza formalny start kampanii wyborczej.