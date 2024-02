Putin podnosi płacę minimalną. Przyznaje się do ubóstwa w Rosji

Od roku 2020 obowiązująca w Rosji płaca minimalna zmieniała się 25 razy. Najczęściej optymistyczne informacje o podwyżkach były publikowane przed świętem 1 Maja - zwraca uwagę niezależny rosyjski portal „Meduza”. Tym razem, w drugim roku wojny, Władimir Putin zapowiedział jej podwyżkę już teraz.

Więcej pieniędzy dla prawie wszystkich w Rosji

- Poczynając od roku 2020 rosyjska płaca minimalna wzrosła półtora raza z 12 tys. do 19 tys. 242 rubli. Więc do roku 2030 powinna zwiększać się w tym samym tempie, by dojść do 35 tys. rubli - mówił Władimir Putin. Dodał jednocześnie, że taka sama podwyżka będzie miała odzwierciedlenie w rosyjskich świadczeniach socjalnych i płacach w sektorze publicznym.

Te podwyżki Putin zapowiadał już wcześniej. Na konferencji prasowej w grudniu 2023 r. powiedział, że od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrośnie o 18,5 proc.. - Tak wysokie wzrosty płac minimalnych nie są na porządku dziennym - podkreślił wtedy Putin. Płaca minimalna wynosiła wówczas jeszcze 16 tys. 242 ruble, czyli równowartość 180,70 dol.

Jak podał instytut statystyczny Rosstat, realny wzrost płac w Rosji w 2023 roku wyniósł 7,8 proc., przy inflacji na poziomie 4,6 proc.. Ten wysoki wzrost zarobków Rosjan wynika z napięć na rynku pracy i rekordowo niskiego bezrobocia, które jest obecnie na poziomie 2,9 proc.