– Uważam, że wydawanie 300 tys. zł za coś, co państwo robią za darmo, to duża niegospodarność – ironizował w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia w odpowiedzi na pytanie ze strony Prawa i Sprawiedliwości o publikacje Wirtualnej Polski. Portal napisał, że Platforma Obywatelska zapłaciła ponad 300 tys. zł za „analizy politologiczne” przedsiębiorcy, który prowadził co najmniej dwa anonimowe konta w serwisach społecznościowych (m.in. PabloMoralesPL), w których hejtował nie tylko PiS, ale też Lewicę czy Polskę 2050 Szymona Hołowni.

Reklama

Podnoszenie przez PiS sprawy PabloMoralesPL to hipokryzja

W ten sposób marszałek Hołownia próbował elegancko wybrnąć z kłopotliwej sytuacji, w jakiej się znalazł po publikacji WP. Podnoszenie tej sprawy akurat przez posłów Prawa i Sprawiedliwości – za rządów których przemysł hejtu uprawiała telewizja publiczna, a specjalną komórkę uderzającą w niepokornych sędziów zorganizowano w Ministerstwie Sprawiedliwości – to szczyt hipokryzji. Sprawa jednak wykracza poza relacje PiS i anty-PiS. Bo PabloMoralesPL prezentował dość typową dla radykalnych zwolenników Donalda Tuska logikę, że poza Platformą Obywatelską są tylko zdrajcy. A Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy zdecydowali się na to, by wspólnie wystartować jako Trzecia Droga, przez większość kampanii traktowani byli przez wyznawców PO jako pomagierzy PiS. Tuż przed wyborami ataki osłabły, ale z faktu, że gdyby nie świetny wynik Trzeciej Drogi, Tusk nie doszedłby do władzy, wniosków nie wyciągnięto.

Czytaj więcej Polityka PO płaciła przedsiębiorcy, który w serwisie X atakował Szymona Hołownię Wirtualna Polska ujawnia, że Platforma Obywatelska przez osiem lat zapłaciła 305 tys. zł za "analizy politologiczne" mężczyźnie prowadzącemu dwa konta w serwisie X, które promowały polityków PO i atakowały PiS, ale także Szymona Hołownię.

Problem jest też znacznie głębszy niż napięcia między Hołownią a Tuskiem. Idzie bowiem o to, jak fatalny wpływ na politykę mają platformy społecznościowe, a szczególnie anonimowe konta z dużymi zasięgami. Stają się one poważnym narzędziem wpływania na nastroje społeczne, mogą zmieniać sympatie wyborców, organizować kampanie hejtu pod adresem jednych albo wychwalać innych. I nie ma tu żadnego znaczenia, czy mówimy o działaniu na rzecz tej czy innej partii.

Dlaczego anonimowe konta siejące hejt w sieciach społecznościowych to zagrożenie dla demokracji

Skoro potępiamy dezinformacyjne działania Rosji w krajach zachodnich i wpływanie na wyniki wyborów poprzez manipulowanie nastrojami na platformach społecznościowych, to dlaczego godzimy się na kampanie hejtu, które organizowane są, nawet jeśli nie na zlecenie, to z przyzwoleniem głównych graczy na naszej scenie politycznej? Gotów jestem postawić tezę, że anonimowy (jak się później okazuje, nie do końca anonimowy) hejt w sieci zagraża demokracji. Wszak jednym z jej aksjomatów jest transparentność i przejrzystość, przekonanie, że obywatele będą podejmowali decyzje polityczne na podstawie swej wiedzy. Hejt, radykalizacja, skrajne emocje – to wszystko jest zagrożeniem dla demokratycznych reguł gry, bez względu na to, czy ten hejt pochodzi ze strony fanów Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska.