PO płaciła przedsiębiorcy, który w serwisie X atakował Szymona Hołownię

To, że użytkownik PabloMoralesPl i Bartosz Kopania to jedna osoba zostało dowiedzione — jak zauważa Wirtualna Polska — w czasie rozmowy na kanale "Rebelion(de)Morales #RozmowyRadiaRebeliant" w serwisie X. Aleksander Twardowski zadał pytanie obecnemu na kanale użytkownikowi PabloMoralesaPl zwracając się do niego per "Bartoszu", a użytkownik odpowiedział - jak pisze WP - "głosem Bartosza Kopani".



„Na kanale Radia Rebeliant na YouTube można znaleźć więcej nagrań, na których osoba występująca jako 'PabloMoralesPl' też mówi głosem identycznym z głosem Bartosza Kopani" - pisze Wirtualna Polska.



Korzystając z danych, które wyciekły z Twittera Wirtualna Polska ustaliła też, że e-mail, którego oficjalnie używa Bartosz Kopania jest powiązany również z innym kontem w serwisie X — kontem „Jana Widawskiego” - założonym w styczniu 2020 roku, które zostało już zlikwidowane, ale ślady jego działalności wskazują, że większość jego wpisów to „interakcje z kontem PabloMoralesPl”.



Bartosz Kopania odpowiada Wirtualnej Polsce: To jest prowokacja TVP Info

Wirtualna Polska skontaktowała się z samym Kopanią. Przedsiębiorca odpowiedział, że pieniądze od PO dostał „głównie za szkolenia (...) oraz ekspertyzy politologiczne”. Pytany o związki z kontem PabloMoralesPl odpisał, że "To jest prowokacja TVP Info oraz pisowskich służb. Nielegalna prowokacja. Nie komentuję tego typu pytań, ponieważ zawierają tezę napisaną przez funkcjonariuszy PiS i nacechowane są nieprawdą. A dane na mój temat były pozyskiwane nielegalnie i po to, by zaatakować KO w czasie kampanii wyborczej".