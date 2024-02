W Sejmie o Pablo Moralesie. Szymon Hołownia: 300 tys. zł? Niegospodarność

Jestem oburzony, że oblicze tak ważnej izby było opłacane przez koalicjanta Jacek Ozdoba, poseł PiS, polityk Suwerennej Polski

- Uważam, że wydawanie 300 tys. zł za coś, co państwo robią za darmo, to duża niegospodarność. Natomiast ja mam dystans do siebie i mam też dystans do całej tej przemocy, która wylewa się w internecie i która nie powinna się chyba przelewać na tę izbę - odparł Hołownia.



- Nigdy nie powinny mieć tu (na sali sejmowej — red.) miejsce słowa nienawiści — dodał. - Na nas ciąży znacznie większa odpowiedzialność - mówił też.