Polityku, nie mieć swojego programu w telewizji albo kanału na YouTubie, to jest nie być wcale

Dlatego Dorota Gawryluk, choć o polskiej polityce wie z pewnością więcej niż Krzysztof Stanowski, na starcie miałaby pewnie mniejsze szanse niż on – bo Stanowski w nowych mediach porusza się jak ryba w wodzie i jest w stanie przeprowadzić kampanię, która raczej nie doprowadzi go do Pałacu Prezydenckiego, ale może stać się podstawą do stworzenia jakiegoś ruchu buntu. Jeśli tylko Stanowski będzie miał taką fantazję. Jednak nie można wykluczyć, że jeśli za Dorotą Gawryluk stanęłoby jakieś organizacyjne zaplecze, jak za Szymonem Hołownią, to byłaby ona w stanie również namieszać w polityce. Bo tak jak Hołownia potrafi występować przed kamerami, choć chyba jest mniejszą od obecnego marszałka Sejmu showmanką (showwomanką?).

Znakiem czasu jest jednak przede wszystkim to, że dziś obie te kandydatury trzeba traktować poważnie. I nie można wykluczyć, że do 2025 roku do wyścigu prezydenckiego zgłosi się jeszcze niejeden nieoczywisty kandydat. „Muzo, nie być bokserem, to jest nie być wcale” – pisała kiedyś Wisława Szymborska, ubolewając nad losem poetów. Za chwilę zawodowi politycy mogą zacząć wzdychać: „Nie mieć swojego programu w telewizji albo kanału na YouTubie, to jest nie być wcale”. Nieprzypadkowo nawet Donald Tusk jest dziś aktywny nie tylko w KPRM, ale i na TikToku.