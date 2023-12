Burzliwy czas w mediach

Ale to także efekt nacisku, jaki na głowę państwa wywiera Prawo i Sprawiedliwość. Co najmniej kilkunastu polityków PiS zamierza bowiem spędzić święta w siedzibach spółek mediów publicznych, których zarządy wymienił minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Waldemar Buda przyniósł sobie nawet niewielką choineczkę. To ma być sposób na obronę starych porządków w TVP, Polskim Radio i PAP.

Okres dwuwładzy w mediach publicznych jest bardzo burzliwy. Dochodzi do przepychanek, do siedziby TVP Info regularnie wzywana jest policja, prezes PiS Jarosław Kaczyński zamyka się na poważne rozmowy z byłymi szefami stacji, którzy okupują budynek, a poseł Marek Suski o 3 w nocy dzwonił do ministra aktywów państwowych Borysa Budki, skarżąc się, że na teren PAP wchodzi firma ochroniarska, wynajęta przez nowe kierownictwo i domagając się reakcji polityka PO. Jednak ku rozczarowaniu polityków PiS nikt ich z budynków nie wynosi, nie odbiera immunitetu, ani nawet nie zamyka przed nimi drzwi wejściowych.

W rozgrywkę (dość niechętnie) włączył się prezydent Andrzej Duda, przymuszony wyraźnie reprymendą prezesa PiS. Widać jednak, że temat mediów mniej go pasjonował niż kwestia wykonania wyroku więzienia wobec Mariusz Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tu w grę wchodziła bowiem jego osobista decyzja i miłość własna, do mediów wyciosanych przez Jacka Kurskiego dawno już stracił sympatię. Dlatego prezydent, choć twierdził, że to nie przekreśli skutków „złamania konstytucji przez ministra Sienkiewicza”, gotów jest, jak informuje Kancelaria Prezydenta RP do rozmów „o ewentualnych zmianach ustawodawczych dotyczących mediów publicznych”. Co najbardziej musiało zaboleć PiS, komunikat wydano po czwartkowej rozmowie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem przeprowadzonej przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To otwarcie natychmiast zostało zresztą zauważone przez otoczenie Tuska. - Przystępujemy do prac nad nowym ładem w mediach publicznych. Te prace powinny mieć bardzo szeroki charakter i uwzględniać opinie wszystkich zainteresowanych stron - odpowiedział w czwartek szef KPRM Jan Grabiec.

Młotek zamiast negocjacji

Na dzień przed Wigilią wybuchła jednak bomba: prezydent zawetował budżet, powołując się właśnie na pieniądze dla mediów i jednoznacznie wskazując, że zgodzi się na ich finansowanie dopiero jak zostaną naprawione, czyli po wprowadzeniu nowej ustawy.