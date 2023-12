Przede wszystkim już w kolejnych dniach okaże się, czy w miejsce serwowanej dotąd propagandy zobaczymy profesjonalny serwis. Profesjonalny, czyli taki, który idzie w ślad za definicją roli mediów publicznych z przykrytej patyną, ale wciąż obowiązującej ustawy z 1992 roku. Wedle jej zapisów informacje w mediach publicznych mają się cechować m.in. pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością, a także rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń.

Jak dokonać testu? W prosty sposób. Miarą niezależności serwisu będzie uczciwe przedstawienie konfliktu wokół TVP. Tak, tak. Zaprezentowanie na równych prawach racji okupującej Woronicza prawicy. Ten test to ciężka sprawa.

Nie mniej trudna będzie polityka kadrowa. O ile absolutnie niezbędne jest usunięcie z TVP ludzi odpowiedzialnych za patologie, o tyle trudno pogodzić się z powszechną czystką.

I sprawa ostatnia: nie rozstrzygam, bo to nie moja kompetencja, czy działania ministra Sienkiewicza były legalne. Niech ocenią to prawnicy. Dużo ważniejsza jest gotowość nowej władzy na poważną dyskusję o reformie mediów publicznych. Powinno się ją otworzyć w trybie pilnym i z uwzględnieniem możliwie szerokiego spektrum głosów. Testem otwartości będzie gotowość do współpracy w tej kwestii z ośrodkiem prezydenckim. Szerszy konsensus pewnie nie jest możliwy.

Czy to, o czym piszę, wchodzi w grę? Jeśli tak, jeśli stawką jest rzeczywiście odtworzenie profesjonalnych instytucji medialnych, to potencjalne wady prawne działań ministra Sienkiewicza będą do wybaczenia. Bo stawką jest dobro państwa. Jeśli się to nie uda, chwilowa popularność twarzy Marka Czyża na nic się nie zda i rządzący zmarnują swoją szansę na dotrzymanie obietnic wyborczych. Szkoda by było. Czekam na ich ruch.