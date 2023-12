Kiedy prowadzimy negocjacje, ustalamy wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy lub wystąpienie innego zdarzenia, które jest dla nas niekorzystne. Podczas realizacji umowy dochodzi do takiego zdarzenia i przesłanki zapłaty kary spełniają się. Wezwany do zapłaty znacznej sumy kontrahent odpowiada, że kary nie zapłaci, bo uznaje ją za „rażąco wygórowaną”. Wtedy pojawiają się pytania: ile możemy uzyskać, jeżeli pójdziemy do sądu? Czy dążyć do ugody, czy pozywać o pełną kwotę? Jakie są nasze szanse? Odpowiedź może zależeć od tego, ile uwagi poświęciliśmy przygotowaniu klauzuli umownej zastrzegającej karę.