Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia przerwał wystąpienie i zwrócił uwagę posłom PiS. "Nie Jay-Z, tylko gen Z" Posłowie PiS próbowali zakłócić wystąpienie najmłodszego parlamentarzysty obecnej kadencji Sejmu, posła Polski 2050 Adam Gomoły. Ich okrzyki spotkały się z reakcją marszałka Sejmu Szymona Hołowni. - Nie Jay-Z, tylko gen Z, panie pośle Kaleta. To są jednak dwa różne zjawiska - powiedział marszałek Sejmu.

Hołownia decyduje o rządzie?

Sprawczość. Lider Polski 2050 ustawił sobie w narożniku premiera Morawieckiego z wprawą najlepszych pięściarzy. To szef rządu musiał prosić o spotkanie, by ustalić termin głosowania nad własną egzekucją, to marszałek rozdawał karty i wyznaczał godzinę exposé (jak mówi się w kuluarach, jedynym powodem, że nie jest godzina 7 rano, tylko 10, jest fakt, że sam Hołownia nie lubi wstawać o bladym, a właściwie ciemnym świcie). Do tego nie pozostawił wątpliwości, że jeszcze tego samego dnia, najszybciej jak to możliwe, w Sejmie pojawi się nowy premier i „będzie to prawdopodobnie Donald Tusk”. Widz musiał mieć nieodparte wrażenie, że jeśli tak właśnie się stanie, będzie to wynik przede wszystkim żelaznej woli nowego marszałka Sejmu.

Czy to źle? Nie, to bardzo dobrze, że najpopularniejszą osobą ze świata polityki został lider większości w Sejmie. Świadomie integruje świat memów, trolli i pokolenia Z – z konserwatywną i dziaderską polską polityka, której ten powiew nowych czasów od dawna się należał. A on sam, może na tym tylko zyskać. To sprzężenie zwrotne dawno nie obserwowane w polskiej polityce.