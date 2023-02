Leszczyna: Kosiniak-Kamysz i Hołownia nie do końca czytają sytuację polityczną

Wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna powiedziała w rozmowie z Radiem Zet, że jej partia "jest tą siłą, która daje Polakom realną nadzieję i szansę na wygraną". - My chcemy wygrać z PiS. Mniejsze partie chcą wprowadzić jak najwięcej posłów do Sejmu. W każdej innej sytuacji byłoby to myślenie racjonalne, ale dziś trzeba myśleć inaczej - zaznaczyła, mówiąc o sojuszu PSL-Polska 2050.