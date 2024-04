Ponad 4 tys. osób bez dachu nad głową. Klęska żywiołowa na południu Rosji

Jak poinformowały władze regionalne, w rejonie Orenburga ponad 2,5 tysiąca domów znalazło się w strefie powodziowej.

„Według stanu na 6 kwietnia w związku z aktywnymi roztopami śniegu i podnoszącym się poziomem rzek w wyniku przelewów w regionie, na terenie 29 gmin w 102 miejscowościach zostało zalanych 2556 budynków mieszkalnych i 6886 działek” – czytamy w komunikacie.

Ponad 4,2 tys. osób ewakuowanych

Ewakuowano ponad 4,2 tys. osób, w tym ponad tysiąc dzieci. W ośrodkach tymczasowego zakwaterowania przebywa ponad 420 osób, w tym 132 dzieci.

Doszło do zakłóceń w dostawie prądu do 12 osiedli w sześciu gminach. W siedmiu miejscowościach prąd pobierany jest z rezerwowych źródeł energii, w pięciu nie będzie można korzystać z prądu do czasu ustabilizowania się sytuacji powodziowej. Nad przywróceniem dostaw prądu pracuje 17 zespołów ratowniczych.

W Orsku, gdzie pękła tama wałowa, sytuacja jest najtrudniejsza. Tam, według najnowszych danych, zalanych zostało 600 budynków mieszkalnych i 1400 działek domowych. Ewakuowano 711 osób, w tym 210 dzieci.