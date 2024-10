Środowiska twórcze apelują o szybkie i efektywne wdrożenie unijnego AI Aktu.

Pismo skierowane jest zarówno do członków Parlamentu Europejskiego, mianowanych niedawno komisarzy KE, oraz władz państw członkowskich. Autorzy tj. przedstawiciele branży kulturalnej i kreatywnej, wyrażają w nim poparcie dla celów AI Aktu i zachęcają do nadzoru nad jego efektywnym i właściwym wdrożeniem. Ich zdaniem to przełomowy akt prawny tworzący podwaliny pod etyczną i odpowiedzialną regulację sztucznej inteligencji w skali nie tylko europejskiej, ale i globalnej.

Podkreślono też znaczenie oby branż dla Unii Europejskiej, wskazując, że są one kluczowe nie tylko dla wolności wypowiedzi oraz kulturowej różnorodności UE, ale też także napędzają wzrost gospodarczy oraz inwestują w rozwój technologii, w tym tej opartej na AI. Zwrócono jednak uwagę na fakt, iż firmy tworzące systemy generatywnej sztucznej inteligencji korzystają z treści tworzonych przez te branże bez pozwolenia i to na skalę przemysłową, w celu rozwoju wspomnianych modeli AI. Skutkuje to, zdaniem autorów, nielegalnymi zyskami finansowymi oraz stanowi nieuczciwą konkurencję wobec nich, z a także narusza prawo autorskie.

Spór o korzystanie przez AI z utworów objętych prawem autorskim – chodzi o duże pieniądze

Właśnie AI Akt ma stanowić, zdaniem autorów listu, niepowtarzalną szansę odpowiedzi na te złe praktyki, oraz zapewnienia rozliczalności branży AI. Implementacja musi jednak zmierzać to stworzenia zdrowego i zrównoważonego systemu licencjonowania, który z jednej strony pozwoliłby na rozwój odpowiedzialnych innowacji, a z drugiej – był zgodny z zasadami uczciwej gry rynkowej i chronił twórców przed niedozwolonym korzystaniem z ich dzieł. Służyć temu ma przede wszystkim obowiązek nałożony w AI Akcie na twórców systemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, by informowali odpowiednio szczegółowe podsumowania, jakich treści użyli do trenowania swoich modeli AI. Pozwoli to z kolei twórcom i innym właścicielom praw autorskich dochodzić swoich uprawnień za użycie ich utworów. Aby się tak stało, system ten musi zapewniać faktyczną informację na ten temat.

Na koniec autorzy listu wskazują, że branża kulturalna i kreatywna zatrudniają w Unii ponad 12,9 mln osób, wytwarzając rocznie 934 mld wartości dodanej, co stanowi ok. 6,9 proc. unijnego PKB. List podpisało ponad 24 organizacji zrzeszających twórców lub zarządzających prawami autorskimi z całej Europy.