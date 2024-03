Zgodnie z przepisami prawa autorskiego, korzystanie z utworów objętych cudzymi prawami autorskimi bez zezwolenia nie jest dopuszczalne bez zezwolenia osoby uprawnionej. Zgodnie zaś z art. 115 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, "kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3". Od dobrej woli osób, których teksty zostały splagiatowane, zależałoby więc to, czy wystosują pozew przeciwko dziennikarzowi.

Dziennikarz tłumaczy się z plagiatu w portalu Stanowskiego

W obszernym wpisie, opublikowanym również w portalu X/Twitter, Dominik Piechota odniósł się do postawionych mu przez internautów zarzutów. Mężczyzna zaczął od przeprosin i wyjaśnienia zarzucanych mu przypadków naruszenia praw autorskich, przepraszając jeszcze kilkakrotnie, między innymi za „błędy młodości”.

— Nie chcę jednak, by wyjaśnienia przykryły całość narracji. — dodał na koniec. — Zachowałem się fatalnie. Jestem dorosły i za swoje czyny trzeba brać odpowiedzialność. Straciłem pracę, wizerunek, szacunek wielu osób które mnie śledziły.

Powtórzył także, że chce przeprosić przede wszystkim „kolegów z Weszło, bo przeze mnie musieli znosić takie komentarze w ostatnich tygodniach, a to rzutowało na ich doskonałej pracy".