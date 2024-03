W środę 27 marca Centrum Informacyjne TVP poinformowało, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciw TV Republika. Korzenie sprawy sięgają grudnia zeszłego roku, gdy to niedługo po zmianie rządu nastąpiła też zmiana władz w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Spowodowało to odejście ze stacji części dziennikarzy, wśród których był Michał Rachoń. Wkrótce potem zaczął on pracę w TV Republika. Jak pisaliśmy na łamach Rzeczpospolitej dziennikarz ”przeniósł„ do nowego pracodawcy swój program ”#Jedziemy„ (który wcześniej emitowany był na antenie TVP Info) — zachowując bardzo podobną konwencję oraz wygląd tytułu (który został lekko zmieniony na ”#Jedziemy. Michał Rachoń”. Zapytani przez nas eksperci wskazywali, że może być to podstawa do roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji, oraz naruszenia praw autorskich.

TVP pozywa Republikę. Likwidator TVP żądał zaprzestania naruszeń

W międzyczasie, w związku z zawetowaniem przez prezydenta ustawy okołobudżetowej, zawierającej m.in. dodatkowe środki dla TVP, spółka została postawiona w stan likwidacji. Działający w jej imieniu likwidator Daniel Gorgosz jeszcze w lutym wysłał do TV Republika wezwanie przedsądowe, w którym domagał się nie tylko zapłaty odszkodowania w wysokości miliona zł, ale też zaprzestania realizacji, emisji oraz rozpowszechniania programu "Jedziemy. Michał Rachoń", oraz natychmiastowego usunięcia jej fragmentów oraz pełnych odcinków z YouTube'a, Facebooka oraz portalu X (dawniej Twitter). Żądanie obejmowało również zaprzestanie korzystania z logotypu, który — według twierdzeń TVP - został wyprodukowany i rozpowszechniany przez Telewizję Polską, a także zapłatę 100 tys. zł na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jako zadośćuczynienia za czyn nieuczciwej konkurencji i emisję 40 sekundowego komunikatu z przeprosinami.



- W ocenie spółki takie działania są bezprawne, w tym naruszają prawa autorskie spółki. TVP SA w likwidacji będzie w związku z tym wkrótce podejmowała odpowiednie kroki prawne przeciwko podmiotom naruszającym te prawa. Zdecydowanie negatywna ocena programu «Jedziemy» przez likwidatora TVP S.A. w likwidacji pozostaje bez znaczenia dla formalnej zasadności wezwania - poinformowało wówczas Centrum Informacyjne TVP w swoim Komunikacie.