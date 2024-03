Naruszenie praw autorskich — nie takie oczywiste, ocenić może sąd

Czy powyższe podobieństwa są jednak wystarczające, by móc osądzić autorów „Przesilenia zimowego” z tytułu naruszenia praw autorskich? Zakładając, że autorzy nominowanego do Oscara filmu wykorzystali jedynie pomysły znalezione w innym scenariuszu, z pewnością nie można by mówić o plagiacie — amerykańska ustawa o prawie autorskim (tak samo, jak polska) nie zapewnia ochrony koncepcjom i pomysłom (czyni to jednak m.in. w przypadku całościowej twórczej koncepcji dzieła). Nie jest także zabronione korzystanie z innych dzieł w ramach inspiracji.

Oczywiście, sam scenariusz filmowy jest chroniony z tytułu praw autorskich jako utwór — jeżeli więc okazałoby się, że wykorzystanie motywów z filmu Stephensona jest zapożyczeniem całych fragmentów, oskarżenia należałoby uznać za słuszne. O tym jednak zdecyduje sąd — pod warunkiem, że oskarżenia te nie są nastawione wyłącznie na rozgłos i do wytoczenia procesu autorom „Przesilenia zimowego" w ogóle dojdzie.