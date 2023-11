Polacy walczą o Paryż. Sytuacja jest bardzo trudna

Przyszły rok to jeszcze imprezy kontynentalne - w tym mistrzostwa Europy w Antalyi - a także Puchar Świata IWF Grand Prix w Phuket. Pierwsza "dziesiątka" na koniec kwalifikacji w każdej z pięciu kategorii zapewni sobie wyjazd na igrzyska do Paryża. Do obsadzenia pozostaną po dwie miejsca w każdej kategorii, a MKOl podzieli je wedle specjalnego klucza. Pod koniec kwietnia wszystko będzie już jasne.

Igrzyska bez Polaków? Trudna sytuacja polskich ciężarowców

Sytuacja Polaków wygląda źle. Oliwia Drzazga jest 23. (kategoria 49 kg, wynik 167 kg), Martyna Dołęga - 29. (71 kg, 214 kg), Weronika Zielińska-Stubińska (81 kg, 237 kg), Piotr Kudłaszyk - 16. (73 kg, 325 kg), Arsen Kasabijew - 20. (102 kg, 379 kg), a Arkadiusz Michalski - 21. (+102 kg, 387 kg). To oznacza, że ciężarowców z Polski w Paryżu może nie być.