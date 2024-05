Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjska ofensywa ostatecznie utknęła. Eksperci jednak nie chcą uwierzyć, że to już jej koniec Wbrew twierdzeniom rosyjskich blogerów Wołczańsk nie został zdobyty przez armię Kremla i Ukraińcy nadal go bronią. Możliwe nawet, że panują nad cała miejscowością, która miała być największą zdobyczą Moskwy w rozpoczętej 10 maja ofensywie w okolicach Charkowa.

Ale możliwe też, że nowy Dzierżyński zginął z powodu swej nieznajomości życia na froncie od przypadkowego, ukraińskiego ostrzału.

Prawdopodobnie był muzułmaninem, w każdym razie pogrzeb odbywał się częściowo z zachowaniem obyczajów muzułmańskich. Na nagrobku nie ma jego prawdziwego nazwiska, napisano na nim „Feliks Dzierżyński”.

Jak umierał oryginalny Feliks Dzierżyński?

Prawdziwy Feliks Edmundowicz urodził się i wychował w katolickiej rodzinie szlacheckiej, z islamem nie miał nic wspólnego.

Doznał ataku serca na posiedzeniu Komitetu Centralnego rządzącej partii komunistycznej po wygłoszeniu dwugodzinnego referatu na temat stanu sowieckiej gospodarki. Przewieziono go do jego mieszkania, gdzie zmarł po kilku godzinach. Podobno wbrew zaleceniom lekarzy, by się nie schylać, chciał pościelić własne łóżko, co doprowadziło do udaru.

W Rosji żyje nadal jego wnuk, Fiodor, inżynier programista. Z najbliższej rodziny jeden z braci Stanisław został zamordowany w 1917 roku podczas obrony rodowego majątku przed zrewoltowanymi, rosyjskimi żołnierzami. Kazimierz został rozstrzelany w 1943 roku przez Niemców za udział w tzw. powstaniu iwienieckim. Kolejny, Władysław, służył jako lekarz w polskiej armii w 1920 roku w stopniu pułkownika. Niemcy rozstrzelali go pod Zgierzem w 1942 roku za działalność w AK.