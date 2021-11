- W tym roku było już 35 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Tylko w tym miesiącu zatrzymaliśmy 230 nielegalnych imigrantów. W ubiegłym roku o tej samej porze zatrzymaliśmy 88 osób i tyle było prób nielegalnego przekroczenia tej granicy, w tym roku - 35 tys. - przekazała na konferencji prasowej rzeczniczka Straży Granicznej.

Ppor. Anna Michalska dodała, że w listopadzie odnotowano 5,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Migranci, którzy koczowali w okolicach przejścia granicznego w Bruzgach po stronie białoruskiej, spakowali się i opuszczają obozowisko. @Straz_Graniczna pic.twitter.com/zOKpwYhiFz — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 17, 2021

We wtorek w rejonie zamkniętego przejścia granicznego w Kuźnicy koczujący po stronie białoruskiej migranci zaatakowali polskich żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami, butelkami i kłodami oraz próbowali zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. W odpowiedzi polskie służby użyły armatek wodnych i gazu łzawiącego. Rany odnieśli polscy policjanci, o poszkodowanych po polskiej stronie informowały też Straż Graniczna i MON.

Czytaj więcej Polityka Kryzys na granicy. Szef MON: Agresja ze strony migrantów jest duża - Musimy się przygotować na to, że ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie rozstrzygnie się szybko. Musimy się przygotować na miesiące - mam nadzieję, że nie na lata - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (PiS), komentując w Polskim Radiu próby sforsowania polskiej granicy przez migrantów koczujących po stronie białoruskiej.

Odnosząc się do tych wydarzeń rzeczniczka powiedziała, że jedna z funkcjonariuszek SG doznała urazu śródręcza, a funkcjonariusz - urazu barku. Osoby te po udzieleniu im pomocy medycznej wróciły już ze szpitala.

Migranci byli "bardzo agresywni"

Michalska podała, że w nocy były dwie próby siłowego przekroczenia granicy. Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze granicę próbowała sforsować grupa ok. 50 osób. - Grupie tej nie udało się sforsować granicy - podkreśliła.

- Ok. godz. 23:00 na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych grupa ok. 100 osób próbowała się wedrzeć do Polski. Udało się to 40 osobom. Te osoby zostały doprowadzone do linii granicy - mówiła.

Czytaj więcej Dyplomacja Kryzys na granicy Polski z Białorusią. Kwaśniewski: Trzy cele Łukaszenki Zdaniem byłego prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego, Alaksandr Łukaszenko w związku z kryzysem na granicy Polski z Białorusią stawia sobie trzy cele. Według Kwaśniewskiego ani Łukaszenko, ani Władimir Putin nie są zainteresowani "przekształceniem konfliktu na granicy w wojnę".

Rzeczniczka Straży Granicznej przekazała, że osoby te były "bardzo agresywne". - Rzucały w funkcjonariuszy SG kamieniami, byliśmy oślepiani laserami, były używane petardy. Obie grupy były bardzo agresywne - relacjonowała.

- Obserwujemy grupę, która była wczoraj w Kuźnicy, potem przeniosła się na teren dawnego koczowiska. Te osoby spakowały się, przemieszczają się, nie wiemy, w jakim kierunku służby białoruskie je zabierają - mówiła. Dodała, że migranci zabierają ze sobą kłody drewna, które wcześniej były używane do niszczenia polskich zabezpieczeń na granicy.

Autokary podstawione przez Białorusinów

Według informacji przekazanych przez MSWiA, strona białoruska podstawiła w pobliżu granicy autobusy, do których wsiadają migranci. - Zauważyliśmy, że stoją tam w dali autokary. Nie do końca wiemy, czy wszystkie osoby będą zabierane przez autokary, czy są po prostu przemieszczane w inne miejsce, gdzie mają koczować czy próbować forsować granicę - skomentowała rzeczniczka Straży Granicznej.

Czytaj więcej Polityka Dlaczego presja wywierana jest na granicę Polski? Wiceminister mówi o opozycji Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wczoraj doszło do podniesienia konfliktu do poziomu wcześniej nieznanego - mówił w rozmowie z Michałem Kolanką wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Błażej Poboży, pytany o obecną sytuację na granicy Polski z Białorusią.

- To, co się dzieje, czyli te próby forsowania granicy, dla nas stają się normalnością. Od kilku miesięcy nie możemy mówić o żadnym spokoju na granicy. To nie jest spokój, którego byśmy chcieli - oświadczyła ppor. Anna Michalska.

Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią

Od początku roku Straż Graniczna odnotowała 35 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Najwięcej tego typu zdarzeń miało miejsce w październiku. W związku ze zwiększoną presją migracyjną z terenów Białorusi na terenie 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim w pasie przygranicznym obowiązuje stan wyjątkowy. Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią ma powstać stalowa zapora, wyposażona w urządzenia elektroniczne - czujniki ruchu i kamery.

Presja migracyjna ma być efektem wojny hybrydowej prowadzonej przez władze Białorusi, które sprowadzają na terytorium swojego kraju imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, a następnie ułatwiają im przedostanie się na granicę z Polską, a także granice z Litwą i Łotwą. Działania te są odpowiedzią reżimu w Mińsku na sankcje nałożone na Białoruś przez UE.

8 listopada od rana grupa kilku tysięcy migrantów próbowała przedostać się z Białorusi do Polski. Na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy doszło do próby siłowego przedarcia się na polską stronę. Później migranci stworzyli koczowisko po stronie białoruskiej. W ciągu minionego tygodnia dochodziło do prób sforsowania granicy przez grupy liczące kilkadziesiąt lub więcej osób.

Polski rząd podjął działania dyplomatyczne w krajach, z których pochodzą imigranci docierający do Polski. W ich wyniku m.in. w Iraku zamknięto konsulaty Białorusi w Bagdadzie i Irbilu. Ponadto po rozmowach prowadzonych ze stroną turecką, wobec groźby unijnych sankcji, którymi mogłyby zostać objęte linie lotnicze Turkish Airlines, biletów na samoloty latające z tureckich lotnisk do Mińska, nie tylko linii Turkish Airlines, ale i białoruskiej Belavii, nie mogą już kupować obywatele Iraku, Syrii i Jemenu.