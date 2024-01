Represje w czasie PRL. Za karę na ćwiczenia wojskowe

Akt oskarżenia dotyczy Henryka T. – byłego zastępcy naczelnika Wydziału V-1 KS MO oraz Władysława B. – byłego funkcjonariusza Wydziału III-2 KS MO.

Jak poinformował prokurator Paweł Wierzchołowski oskarżonym zarzucono popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Miały ona polegać na przekroczeniu uprawnień.

Typowanie na ćwiczenia wojskowe

„Od 22 października 1982 r. do 10 listopada 1982 r. w Warszawie udzielili pomocy funkcjonariuszom Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej oraz Zastępcy Szefa ds. Służby Bezpieczeństwa KSMO i Naczelnikowi Wydziału III-2 KSMO, w wykonaniu wydanych z przekroczeniem uprawnień służbowych zarządzeń organizacyjnych w sprawie typowania rezerwistów na ćwiczenia wojskowe oraz poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, poprzez wytypowanie czterech działaczy opozycji, w tym NSZZ Solidarność, do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo ćwiczeń rezerwy i udzieleniu przełożonym informacji o ich działalności opozycyjnej, ułatwiając bezprawne oraz dokonane z przekroczeniem uprawnień zakwalifikowanie tych osób do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo do odbycia trzymiesięcznych ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy, co stanowiło poważne prześladowanie wobec osób należących do określonej grupy o innych poglądach politycznych, czym działał na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonych” – czytamy w uzasadnieniu.

Jak poinformował prokurator Wierzchołowski podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Grozi im do trzech lat więzienia.