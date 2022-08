Organizatorzy zapraszają do udziału w nim wszystkich, którzy chcą oddać hołd ofiarom tamtych wydarzeń. Taki sam marsz odbył się 10 lat temu w maju 2012 roku.

Reklama

Jak przypominają organizatorzy marszu 20 sierpnia 1942 r., dzień po zagładzie getta w Otwocku, Niemcy przystąpili do eksterminacji mieszkańców getta w Falenicy. „Sześć i pół tysiąca falenickich Żydów wepchnięto do wysypanych niegaszonym wapnem bydlęcych wagonów i wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Razem z nimi wysłano na śmierć w komorach gazowych półtora tysiąca Żydów z getta w Rembertowie, których tego samego dnia przepędzono na rampę kolejową w Falenicy. Trasa piętnastokilometrowego marszu znaczona była ciałami tych, którzy nie byli w stanie wytrzymać nieludzkich warunków i tempa marszu. Dzień później podobny los spotkał Żydów z getta w Mińsku Mazowieckim. 26 sierpnia hitlerowcy przystąpili do eksterminacji żydowskich więźniów obozu pracy w Karczewie. Akcja polowania i mordowania Żydów, którzy przetrwali zagładę gett linii otwockiej, trwała aż do wiosny 1943 roku. W maju wysadzono w powietrze barak w tartaku Najwera z uwięzionymi w nim ostatnimi falenickimi Żydami. W ten sposób z naszych miejscowości zniknęła ludność żydowska, która stanowiła ważną lokalną społeczność obywateli Rzeczypospolitej” – przypominają organizatorzy marszu ze Społecznego Komitetu Upamiętnienia Zagłady Gett w Falenicy i Rembertowie oraz Urzędu Dzielnicy Warszawa – Wawer.

Okrągła rocznica tych tragicznych wydarzeń spowodowała, że organizatorzy przygotowali szereg imprez towarzyszących m.in. koncert Karoliny Cichej oraz spacery śladami żydowskich mieszkańców, getta oraz Symchy Symchowicza. Organizują też wystawy: „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” przygotowane przez United States Holocaust Memorial Museum z Waszyngtonu oraz „A jednak życie” Wojciecha Cieśniewskiego, profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Plan marszu

Niedziela 21.08.2022 r. w godzinach 13.00 – 17.30 Trasa: ulice Cyrulików, Bellony, Działyńczyków, odcinek ścieżkami przez Las, ulice Kościuszkowców, Kajki, VIII Poprzeczna, Wydawnicza, Szpotańskiego, Patriotów.

Reklama

Godz. 13.00 - początek marszu, miejsce rozpoczęcia - Rembertów, skwer przy pomniku dziesięciu powieszonych, ul. Cyrulików róg Chruściela.

Godz. 13.15 - postój przy tablicy 200 Żydów zamordowanych w czerwcu 1943 r. z tzw. getta szczątkowego, 5 min na zapalenie zniczy i złożenie kwiatów.

Godz. 13.45 - 20-minutowy postój na leśnej polanie przy ul. Działyńczyków.

Godz. 14.20 - przejście przez skrzyżowanie ulic Korkowej i Kościuszkowców.

Autopromocja Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy Unikalna oferta Tylko 5,90 zł/miesiąc

WYBIERAM

Godz. 14.30 - zapalenie zniczy na Cmentarzu Ofiar II Wojny Światowej na grobach ofiar zbrodni wawerskiej - 10-minutowy postój.

Godz. 14.40 - przejście przez skrzyżowanie z ul. Bronisława Czecha.

Reklama

Godz. 15.00 - przerwa w barze na ul. Kajki - 30 min (róg VI Poprzecznej).

Godz. 15.35 - tablica pamięci Żydów zastrzelonych podczas nieudanej próby ucieczki z marszu.

Godz. 15.50 - ul. Żegańska.

Godz. 16.10 - u. Patriotów, 20-minutowy odpoczynek w lesie przy ul. Wolęcińskiej.

Godz. 16.55 - ul. Izbicka.

Godz. 17.10 - ul. Lawinowa.

Reklama

Godz. 17.30 - zakończenie marszu przy Pomniku Zagłady Żydów w Falenicy.