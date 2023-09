Były ambasador Niemiec o reparacjach: Ziemie odzyskane to część zadośćuczynienia za wojnę

U progu porozumienia “Dwa Plus Cztery” w 1990 r. premier Tadeusz Mazowiecki (6) i jego minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę kampanię dyplomatyczną. Nie tylko starali się przekonać George’a W.H. Busha, Margaret Thatcher i Francois Mitterranda do wymuszenia na Helmucie Kohlu uznania przez zjednoczone Niemcy granicy na Odrze i Nysie, ale nawet namawiali Michaiła Gorbaczowa (9) do utrzymania na terenie naszego kraju wojsk radzieckich dopóki ta sprawa nie zostanie rozwiązana. To był dla nich absolutny priorytet. Aby się nie rozpraszać zrezygnowali z włączenie do porozumienia kwestii reparacji. Czy nie przestrzelili? Może nie istniała realna groźba, że Kohl podważy powojenny porządek terytorialny i sprawę reparacji Polska mogła jednak wówczas postawić?

Kohl opóźniał tę sprawę z czystko taktycznych powodów. Nie chciał tego robić przed pierwszymi wyborami w całych Niemczech 2 października 1990 r. Jednak nigdy nie rozważał na poważnie zmiany przebiegu granicy. Już w listopadzie 1989 roku powiedział premierowi Mazowieckiemu, że zjednoczenie Niemiec powinno być powiązane z uznaniem granicy na Odrze i Nysie. W styczniu w przemówieniu w Paryżu użył formuły: niemiecka jedność nie może być związana ze zmianą istniejących granic. To miało uspokoić Polskę. Jednak inni jak Genscher uważali, że nie jest to wystarczająco jasne, aby zdobyć zaufanie Polski w tym momencie historii. Ale jest też w pełni zrozumiałe, że dla Mazowieckiego kwestia linii Odra-Nysa Łużycka była absolutnym priorytetem. Osiągnął zresztą to, czego chciał. Ledwie miesiąc po zawarciu porozumienia o ostatecznym uregulowaniu kwestii niemieckiej, w listopadzie 1990 r., doszło do podpisania traktatu potwierdzającego przebieg polsko-niemieckiej granicy.

Przez cały okres powojenny Niemcy podtrzymywały, że kwestia reparacji znajdzie swój finał w traktacie pokojowym ze zwycięskimi mocarstwami. Jednak we wspomnianym dokumencie z listopada 1990 r. nie ma o tym słowa. Może więc z punktu widzenia prawnego sprawa wciąż czeka jeszcze na swój finał?

To prawda, że na konferencji w Londynie w 1953 roku założono powrót do kwestii reparacji przy okazji ostatecznego roztrzygnięcia wszystkich kwestii związanych z II wojną światową. Wiemy też, że w 1989 r. kanclerz Kohl obawiał się tego. Spodziewał się żądań reparacji nie tylko ze strony Polski, ale i innych krajów. Jednak ta kwestia nie została podjęta na Konferencji Dwa Plus Cztery. Polska postanowiła skoncentrować się na dwóch innych żądaniach: uznaniu granicy i udziale w Konferencji Dwa plus Cztery. Na oba postulaty uczestnicy się zgodzili. Przede wszystkim jednak Polska zrezygnowała już z reparacji wcześniej, także przy okazji wizyty Willy Brandta w 1970 roku. Potwierdził to w odpowiedzi na zdecydowane odrzucenie w 2004 r. przez kanclerza Gerharda Schroedera prób odzyskania przez wygnanych z Polski Niemców utraconych majątków premier Leszek Miller. Niezależnie od swojego stanowiska prawnego w kwestii reparacji, Niemcy z własnej inicjatywy postanowiły utworzyć specjalne fundusze dla ofiar eksperymentów medycznych, robotników przymusowych i ocalonych z obozów koncentracyjnych.