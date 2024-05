Jaką decyzję podejmie Polska? Czy pomoże Ukrainie w mobilizacji?

Co powinny zrobić władze naszego kraju? Z jednej strony Ukraina broni nie tylko siebie, więc każdy dodatkowy żołnierz na froncie wzmacnia i nasze bezpieczeństwo. Pomoc w przymusowej repatriacji zostałaby przez Kijów doceniona.

Czytaj więcej Rynek pracy Ukraińcy mogą zniknąć z polskiego rynku pracy. Kto ich zastąpi? Chociaż w ostatnich latach wśród zagranicznych pracowników w Polsce przybywa imigrantów zarobkowych z innych państw, to Ukraińcy, w tym głównie mężczyźni, nadal stanowią większość legalnie zatrudnionych cudzoziemców.

Z drugiej jednak strony już sama jej zapowiedź spowodowałaby gwałtowny odpływ tych ukraińskich mężczyzn, którzy o froncie nie marzą. Trudno dociec, jaka to część z blisko 400 tys. pracujących u nas Ukraińców. Ich odpływ choćby do Niemiec, które „repatriacji” na front nie przewidują, byłby bolesny dla polskiej gospodarki, zwłaszcza dla budownictwa, gdzie pracuje ich ponad 100 tys. Mocno odczuło ono braki pracowników już w marcu i kwietniu 2022 r., kiedy ukraińscy mężczyźni zaraz po wybuchu wojny masowo wracali do kraju, by ochotniczo zaciągnąć się do armii.

Interes polskiej gospodarki przeważy, skoro bardzo potrzebuje ukraińskich pracowników

Tak oto nasz polityczny i geostrategiczny interes może okazać się sprzeczny z gospodarczym. Pomagać Ukrainie trzeba i robimy to w różnej formie od początku wojny. Przymusowe odsyłanie Ukraińców na front niekoniecznie jednak okazałoby się efektywne. Hasła w stylu „nie brońmy dekowników” może i są nośne, ale ryzykowne, skoro mogą uruchomić odpływ także i innych. Choćby za Odrę, gdzie znajdą znacznie lepiej płatną pracę niż w Polsce.