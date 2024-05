- Co jest ważne — do tego tragicznego aktu nie musiało dojść. Robert Fico spontanicznie zdecydował,że podejdzie do swoich zwolenników. Z filmików (krążących w sieci) wiadomo, że w stronę premiera oddano pięć strzałów — pierwszy lub drugi trafił premiera — mówił były słowacki dziennikarz.



- Na Słowacji od II wojny światowej nie było próby zamachu i nikt się nawet tego nie spodziewał - przyznał Dzurilla. - Na Słowacji były groźby, ale do tej pory nigdy nie doszło do sytuacji, aby była próba ataku na polityka — dodał.



A co wiadomo o zamachowcu, 71-letnim Juraju C.?



- To nie był człowiek, który był publicznie znany. Wiemy, ze był kiedyś członkiem grupy nazywającej się „Słowaccy Poborowi”. Była to grupa narodowo-radykalna, która prowadziła ćwiczenia z bronią palną. Wiadomo, że to były ochroniarz, miał doświadczenia z bronią palną - mówił.



- Jest pytanie czy to była praca służb zagranicznych. Chyba nie. Było to działanie „samotnego wilka”. Przesłuchano żonę i syna podejrzanego. On nikomu nie powiedział co planował. Od rana czekał na Ficę. Wiemy, że broń miał legalnie — dodał. Organizację „Słowaccy Poborowi” uważa się za prorosyjską. Zarzuty o prorosyjskość formułowane są też pod adresem Fico.