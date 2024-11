Zarzuty prokuratorskie dla Pawła S., miał prać brudne pieniądze

Prokuratura postawiła w czwartek zatrzymanemu w Dominikanie i przewiezionemu do Polski biznesmenowi Pawłowi S. zarzuty popełniania przestępstw w związku z umowami zawartymi z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Paweł S. złożył wyjaśnienia, jego przesłuchanie będzie kontynuowane.

Zatrzymany twórca marki Red is Bad Paweł S. podczas doprowadzenia do siedziby Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz