Po egzekucji obywatela Niemiec Berlin zamyka irańskie konsulaty

Co ma wspólnego cesarz i anime z incelami i amerykańską prawicą

Wzrost ideologicznego ekstremizmu, przemoc, rozpad więzi społecznych i rosnąca alienacja młodych napędzana przez technologie to nie tylko opis fenomenu amerykańskiego i europejskiego alt-rightu, ale także jego japońskiego odpowiednika. A może jest odwrotnie i to my podążamy za zjawiskami z Japonii?