Robert Fico, premier Słowacji, został postrzelony w brzuch 15 maja po tym jak w czasie wyjazdowego posiedzenia rządu wyszedł przed budynek, w którym się ono odbywało, do swoich zwolenników. Sprawcą zamachu był 71-letni Juraj C., poeta, były członek organizacji „Słowaccy Poborowi” o charakterze narodowo-radykalnym.



Gdzie doszło do zamachu na Roberta Ficę PAP

Dmitrij Pieskow o zamachu na życie Roberta Ficy: Wielka tragedia

- To wielka tragedia. Mamy nadzieję, że pan Fico będzie w stanie wyjść z tego i wrócić do zdrowia tak szybko jak to możliwe. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia — powiedział Dmitrij Pieskow pytany o zamach na Ficę.



Pieskow dodał, że siły Ficy życzy prezydent Rosji, Władimir Putin.