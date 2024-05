Czytaj więcej Prawo pracy Wiek przedemerytalny nie chroni przed zwolnieniem Pracownikowi w okresie ochrony przedemerytalnej nie wolno wręczyć wypowiedzenia. Ale w tym czasie może rozwiązać się z nim umowa na podstawie wypowiedzenia dokonanego przed rozpoczęciem tej ochrony.

Jeśli umowa czasowa ulegnie rozwiązaniu przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Sąd Okręgowy w Katowicach zdecydował, że skieruje do SN zagadnienie prawne w tym zakresie. Chciał wiedzieć, czy zakaz wypowiedzenia z art. 39 k.p. dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony także wówczas, gdy zawarto ją na okres, który upływa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego? Zdaniem SO oba kierunki wykładni zdają się być uprawnione, natomiast sam skłania się bardziej do interpretacji zawartej w wyroku z 18 grudnia 2014 r. (sygn. II PK 50/14) ze względu na powszechny charakter zakazu z art. 39 k.p.

Taka wykładnia art. 39 k.p. jest akceptowalna społecznie. Nawet jeżeli umowa czasowa ulegnie rozwiązaniu przed osiągnięciem wieku emerytalnego, to taki pracownik w czasie jej trwania ma zapewnioną trwałość zatrudnienie i pewność pozyskiwania środków na utrzymanie. Zdaniem SO, jest to szczególnie istotnie w przedemerytalnym okresie, kiedy szanse na znalezienie innego zatrudnienia maleją.

W ocenie Oskara Sobolewskiego z HRK Payroll Consulting to zagadnienie prawne powinno być przyczynkiem do dyskusji nad zmianami dotyczącymi polityki rynku pracy w kontekście starszych pracowników i pracownic.

– Mam na myśli nie tylko wydłużenie okresu ich ochrony, ale też wprowadzenie zachęt dla pracodawców do zatrudniania osób 50+ i zachęt dla seniorów, żeby pozostawać dłużej na rynku pracy – mówi.

Sygnatura akt: X Pa 10/24