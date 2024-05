Amerykański żołnierz zatrzymany w Rosji przyznał się do winy. Co mu grozi?

3 maja sąd we Władywostoku podjął decyzję o zastosowaniu wobec Gordona Blacka tymczasowego aresztu do 2 lipca.

O co oskarżony jest amerykański żołnierz aresztowany we Władywostoku?

10 kwietnia Amerykanin przyjechał do Władywostoku, by spotkać się z kobietą (zrobił to bez wiedzy przełożonych, wbrew rekomendacji Departamentu Stanu USA, który odradza obywatelom tego kraju wizyty w Rosji).



W czasie odwiedzin doszło do sprzeczki między mężczyzną a kobietą. Gdy 34-latek opuścił mieszkanie 32-latki ta odkryła, że z mieszkania zniknęły pieniądze (mowa była o sumie ok. 200 tys. rubli) i poinformowała policję.



Policja znalazła Amerykanina w jednym z miejskich hoteli. Mężczyzna kupił bilet lotniczy i zamierzał lecieć do USA.