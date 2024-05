Rząd chce zakazu podgrzewanych wyrobów tytoniowych z aromatem

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ukazał się w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W myśl nowych przepisów wprowadzanie do obrotu podgrzewanych wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie zostanie zakazane. Według przytoczonych analiz biura ds. substancji chemicznych stanowią one ok. 80 proc. rynku wszystkich nowatorskich wyrobów tytoniowych.

Reklama

UE: wyroby tytoniowe nie są zwykłymi towarami

Możliwe będzie również zażądanie od producentów i importerów przeprowadzania dodatkowych badań i przekazania dokumentacji. Tego będzie się mógł domagać prezes biura, nadzorowany przez ministra zdrowia. „Wskazana zmiana jest korzystna dla konsumentów, ponieważ podwyższy poziom ochrony zdrowia publicznego, dzięki pozyskaniu przez organ administracji publicznej dodatkowych informacji na temat nowatorskich wyrobów tytoniowych i ich wpływu na zdrowie ludzkie” – przekonuje resort w uzasadnieniu projektu.

Jak dodaje, taki ich rodzaj nie został jeszcze przebadany w stopniu porównywalnym do tych bardziej „tradycyjnych”, np. papierosów. Projektodawcy przypominają również, że sama UE wskazuje, iż „wyroby tytoniowe nie są zwykłymi towarami, a wobec szczególnie szkodliwego wpływu tytoniu na zdrowie ludzkie należy nadać priorytet ochronie zdrowia, w szczególności ograniczeniu palenia wśród młodych ludzi”.

Definicja podgrzewanego wyrobu tytoniowego

W zapisach projektu znajdziemy też szczegółową definicję podgrzewanego wyrobu tytoniowego, za który uznany zostanie „nowatorski wyrób tytoniowy, w którym w wyniku podgrzania dochodzi do emisji zawierającej nikotynę i inne substancje chemiczne, która jest następnie wdychana przez użytkownika lub użytkowników, i który, w zależności od jego cech, jest wyrobem tytoniowym bezdymnym lub wyrobem tytoniowym do palenia”.