Prokurator wojskowy oskarżony za represje w czasie stanu wojennego

Byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu Januszowi K. zarzucono, że 24 sierpnia 1982 roku we Wrocławiu bezprawnie pozbawił wolności Wojciecha B. na miesiąc, utrzymując w mocy tymczasowe aresztowanie, pomimo „oczywistego braku podstaw do jego dalszego stosowania”.

IPN: bezprawne pozbawienie wolności

Janusz K. sporządził też akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi B. zarzucając mu sporządzanie, przechowywanie i kolportowanie biuletynów NSZZ „Solidarność”, które miały zawierać fałszywe wiadomości o „sytuacji społeczno-politycznej w kraju po wprowadzeniu stanu wojennego”, co mogło wywołać „niepokój publiczny lub rozruchy”.

Prokurator IPN zarzucił też Januszowi K., że 14 lipca 1982 roku we Wrocławiu nakłaniał Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego do nieuwzględnienia wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania wobec Ryszarda P., któremu też zarzucono sporządzenie i kolportowanie ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”. To, zdaniem prokuratora, IPN miało prowadzić do bezprawnego pozbawienia wolności pokrzywdzonego na dwa miesiące.



Biuletyny i ulotki nie zawierały fałszywych informacji

– W rzeczywistości biuletyny i ulotki sporządzane i kolportowane przez pokrzywdzonych nie zawierały fałszywych informacji mogących wzbudzić niepokój publiczny i rozruchy, a sprowadzały się do opisu realiów stanu wojennego w Polsce i prezentowały krytyczne komentarze odnoszące się do bezprawności działań ówczesnych władz. Były zatem wyrazem sprzeciwu pokrzywdzonych wobec sytuacji panującej w tym okresie w kraju i przejawem realizacji jednego z podstawowych i niezbywalnych praw obywatelskich jakim jest wolność słowa – poinformował prokurator Konrad Bieroń, szef pionu śledczego IPN we Wrocławiu. Jego zdaniem rozpowszechniając opisane materiały „pokrzywdzeni nie popełnili zatem przypisanego im przestępstwa, a tym samym pozbawienie ich wolności było działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji za głoszone poglądy”.