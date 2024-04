Lepszy początek roku Deutsche Banku, gorszy BNP Paribas

BNP Paribas powyżej oczekiwań

Pierwszy kwartał francuskiego BNP Paribas był mieszany. Zysk netto zmalał o 2,2 proc. do 3,1 mld euro, ale był lepszy od 2,4 mld przewidywanych przez analityków. Rok wcześniej największy bank w strefie euro i we Francji zaksięgował jednak zysk nadzwyczajny 3 mld euro z cesji swej amerykańskiej filii Bank of the West. Kwartalne obroty zmalały o 0,4 proc. do 12,5 mld euro, analitycy spodziewali się 12,2 mld. Dział inwestycyjny BFI zmniejszył je o 4 proc. do 4,6 mld, dział banków komercyjnych wypracował bez zmiany 6,7 mld, BNP przejął klientów z internetowych Hello Banku i Orange Banku.

„Grupa osiągnęła dobre wyniki w I kwartale dzięki dynamice operacyjnej swych działów” — uznał dyrektor generalny Jean-Laurent Bonnafé. Na analitykach zrobiła wrażenie kontrola kosztów przez ten bank, bo zmalały bardziej od wzrostu przychodów. Według JP Morgan, francuski bank wykazał solidny początek roku z przychodami, Citi podkreślił większy wzrost zysku operacyjnego od oszczędności w kosztach

Bank, który wcześniej rozczarował inwestorów odraczając termin osiągnięcia celu rentowności ogłosił teraz optymistycznie, że w całym roku spodziewa się zarobienia ponad 11,2 mld euro. Przychody powinny być większe o 2 proc. od osiągniętych 46,9 mld w 2023 r. — Mówienie że 24. zysk netto będzie większy niż w 2023 r. jest stwierdzeniem minimum. A wzrost o 3 proc. mógłby zostać uznany za centralny scenariusz, nawet jeśli chcemy zapewnić ponad 2 proc. — oświadczył prezes Bonnafé.