Kubańskie linie lotnicze uziemione. Argentyńskie firmy odmówiły dostaw paliwa

Sytuacja zmieniła się po wybraniu wyborów 19 listopada przez skrajnie prawicowego ekonomisty Javiera Milei, otwarcie proamerykańskiego, który przedstawia się jako liberal-libertarianin i ma zupełnie inne zdanie o sąsiadach w rodzaju Kuby, Nikaragui, Wenezueli i Brazylii, a nawet Chin. Jego urzędowanie od 10 grudnia w pałacu prezydenckim Casa Rosada oznacza zasadniczy zwrot w stosunkach z Kubą — stwierdził portal Marti Noticias, prasowa przystawka Radia i Telewizji Marti, finansowanych przez rząd USA, które nadają swe programy z Miami dla Kubańczyków na Kubie.

Dotychczasowe stosunki Kuby z Argentyną doprowadziły do powstania po stronie Hawany zadłużenia w wysokości 2 816 mld dolarów, którego rząd prezydenta Miguela Diaxa Canel nie jest w stanie spłacić.

Na kilka miesięcy przed wyborami, gdy na Kubie zaczęły się 11 lipca demonstracje w całym kraju przeciwko powszechnym brakom podstawowych produktów i drożyźnie Milei pozdrawiał „kubańskich braci” słowami: Budzą się idee wolności, powstają ci przeciwko temu reżimowi, który marnuje (w oryginale niecenzuralne słowo) ich życie. Kubańscy bracia, nie ustępujcie, ta chwila należy do was, idźcie naprzód. Niech żyje wolność, do k.. y nędzy — apelował.

Pod koniec stycznia nie zgodził się na decyzję rządu zaproszenia na szczyt krajów latynoskich i Karaibów CELAC prezydentów Kuby i Wenezueli. „To dyktatorzy, handlarze narkotykami i terroryści. W ich krajach nie ma praw człowieka, nędza dotyczy 90 proc., opozycjoniści są zatrzymywani, torturowani i mordowani. Goszczenie ich w Argentynie byłoby międzynarodowym wstydem” — opublikował na X.

W wywiadzie dla CNN w programie Oppenheimer Presenta Milei powiedział o sankcjach amerykańskich: To decyzja USA. Nie jestem gotów handlować, inspirować w imieniu państwa dowolnej umowy handlowo-finansowo-politycznej z miejscami, gdzie są komuniści. Dlatego decyzja USA o embargu wobec Kuby wydaje mi się całkowicie zrozumiała — cytuje Marti Noticias. Prezydent nie zatwierdził dotąd ambasadorów na Kubie, w Nikaragui i Wenezueli.