79. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Powstańcy apelują o godne uczczenie

We wtorek o godz. 17.00 w Warszawie na 60 sekund uruchomione zostaną syreny alarmowe. Powstańcy wystosowali apel o godne uczczenie Godziny „W”.

„Apelujemy do wszystkich mieszkanek i mieszkańców stolicy, do naszych gości, do odwiedzających Warszawę turystów, by dołączyli do tego hołdu, zatrzymali się w samochodach, przystanęli na chwilę na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych” – tak zaczyna się apel podpisany przez powstańców i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

– To moment bardzo szczególny, kiedy w Godzinie „W” zamiera cała Warszawa. Prosiłem innych samorządowców, by uczcili tę chwilę też u siebie i powoli staje się to ogólnopolską tradycją – mówi prezydent Trzaskowski.

O godne uczczenie rocznicy powstania apeluje też Janusz Komorowski, członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK. – Mam gorącą prośbę do wszystkich mieszkańców Warszawy, żeby 1 sierpnia zatrzymali się o 17 i oddali hołd tamtej młodzieży warszawskiej, która była gotowa do ostatniego tchu walczyć o Polskę i jej dobre imię – mówi.