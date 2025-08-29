Najczęściej sprzęt nabywany jest z myślą o uczniach – aż 70 proc. wszystkich planowanych zakupów dotyczy właśnie tej grupy. W szczegółowym rozbiciu widzimy, że 43 proc. zakupów przeznaczonych jest dla uczniów szkół podstawowych, a 27 proc. dla młodzieży w szkołach średnich – wynika z badania SW Research dla sieci Komputronik, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

Reklama Reklama

Autorzy badania podkreślają, że dane są wyraźnym sygnałem, że rodzice starają się zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do nauki już od najmłodszych etapów edukacji. W 36 proc. przypadków sprzęt przeznaczony jest dla studenta.

Elektronika w szkolnej wyprawce. Rodzice najchętniej kupują laptopy

– Z naszych badań wynika, że 54 proc. planuje zakup elektroniki przed nowym rokiem szkolnym. To pokazuje, jak ważna stała się ta kategoria w przygotowaniach do szkoły. Co ciekawe, aż 28 proc. badanych wciąż się waha – to osoby, które najprawdopodobniej porównują oferty albo czekają na promocje. Tylko 17 proc. zdecydowanie wyklucza taki zakup. W praktyce oznacza to, że elektronika na dobre trafiła do szkolnej wyprawki, a dla sprzedawców to ogromna szansa, by przyciągnąć klientów atrakcyjnymi propozycjami – mówi Karolina Pietz Drapińska, dyrektor marketingu w firmie Komputronik.

Z badania wynika, że wybór sprzętu nie jest przypadkowy. Największym zainteresowaniem cieszą się urządzenia, które mogą służyć zarówno do nauki, jak i rozrywki. 52 proc. wskazuje laptopa jako priorytetowy zakup, a 40 proc. wymieniło tablet. Niewiele mniejsza grupa wskazała na smartfon z wynikiem 35 proc., z kolei zakup drukarki planuje 31 proc. Co trzecia osoba planuje zakup słuchawek, które przydają się zarówno do nauki zdalnej, jak i do odtwarzania multimediów. Nieco mniej popularne, ale nadal istotne są akcesoria, takie jak mysz, klawiatura czy router – te elementy rozważa 28 proc. badanych.