Forever 21 rozważa również pozyskanie nowego partnera, który pomoże jej w reaktywacji na rynku północnoamerykańskim.
Według Authentic Brands Group, właściciela marki Forever 21, w najbliższym czasie priorytetem będą Chiny i Stany Zjednoczone.
W marcu Forever 21 po raz drugi w ciągu sześciu lat ogłosiło upadłość w Stanach Zjednoczonych i zapowiedziało zakończenie działalności w kraju. Firma poinformowała, że jej kłopoty wynikają z rosnącej konkurencji online w sektorze fast fashion, a także słabego ruchu w centrach handlowych.
Po trzecim reaktywowaniu działalności w Chinach w 2022 roku i otwarciu kilku sklepów stacjonarnych poza głównymi stolicami mody w tym kraju, firma po cichu zakończyła działalność pod koniec 2024 roku. Ale teraz marka powróciła i robi furorę. Jej logo pojawiło się w ostatnich miesiącach w największych chińskich miastach, gdzie promowano markę na festiwalach muzycznych, a reklamy Forever 21 zdobiły wnętrza pociągów w szanghajskim metrze.
Tym razem Authentic Brands nawiązało współpracę z operatorem marki Chengdi, firmą częściowo należącą do platformy e-commerce Vipshop Holdings.
Podczas konferencji prasowej z okazji reaktywacji marki w Szanghaju, Chengdi poinformowało, że skupi się na promowaniu Forever 21 wśród najmłodszego pokolenia konsumentów w Chinach i planuje otwarcie sklepów stacjonarnych w 2026 roku.
W zeszłym roku, podczas prezentacji, prezes Authentic Brands, Jamie Salter, powiedział, że przejęcie Forever 21, firmy wykupionej z bankructwa w 2020 roku, było „prawdopodobnie największym błędem, jaki popełniłem”. Zapytany w tym tygodniu o te komentarze, rzecznik Authentic Brands powiedział, że Salter „zawsze uważał, że (włączenie Forever 21 do Authentic Brands Group) to dobry pomysł i nadal tak uważa”.
Marka Forever 21 powstała w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych w 1984 roku. Założyło ją koreańskie małżeństwo Jin Sook i Do Won Chang. We wrześniu 2019 r. spółka Forever 21 Inc. złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami (Chapter 11) w USA z powodu spadku sprzedaży i problemów finansowych. W ramach postępowania upadłościowego Changowie postanowili wystawić firmę na sprzedaż. W lutym 2020 r. Forever 21 zostało sprzedane konsorcjum, w którego skład weszły spółki Authentic Brands Group, Simon Property Group oraz Brookfield Property Partners, za kwotę ok. 81 milionów dolarów.
Europejscy klienci Forever 21 nie odczują skutków wydarzeń w USA. Istniejące sklepy mają funkcjonować tak jak dotychczas, podobnie jak sklep internetowy Forever 21.
