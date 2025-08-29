Rzeczpospolita
Ekonomia
Forever 21 wraca do Chin. Amerykańska sieć bankrutowała już dwa razy

Marka fast fashion Forever 21 po raz czwarty wchodzi na rynek chiński, po tym jak od 2008 roku trzykrotnie weszła i wyszła z drugiej co do wielkości gospodarki świata.

Publikacja: 29.08.2025 14:22

Forever 21 wraca do Chin. Amerykańska sieć bankrutowała już dwa razy

Foto: Yuki Iwamura/Bloomberg

Urszula Lesman

Forever 21 rozważa również pozyskanie nowego partnera, który pomoże jej w reaktywacji na rynku północnoamerykańskim.

Według Authentic Brands Group, właściciela marki Forever 21, w najbliższym czasie priorytetem będą Chiny i Stany Zjednoczone.

Forever 21 już dwa razy ogłaszało upadłość w USA

W marcu Forever 21 po raz drugi w ciągu sześciu lat ogłosiło upadłość w Stanach Zjednoczonych i zapowiedziało zakończenie działalności w kraju. Firma poinformowała, że jej kłopoty wynikają z rosnącej konkurencji online w sektorze fast fashion, a także słabego ruchu w centrach handlowych.

Po trzecim reaktywowaniu działalności w Chinach w 2022 roku i otwarciu kilku sklepów stacjonarnych poza głównymi stolicami mody w tym kraju, firma po cichu zakończyła działalność pod koniec 2024 roku. Ale teraz marka powróciła i robi furorę. Jej logo pojawiło się w ostatnich miesiącach w największych chińskich miastach, gdzie promowano markę na festiwalach muzycznych, a reklamy Forever 21 zdobiły wnętrza pociągów w szanghajskim metrze.

Amerykańska firma rozpoczyna reaktywację w Chinach

Tym razem Authentic Brands nawiązało współpracę z operatorem marki Chengdi, firmą częściowo należącą do platformy e-commerce Vipshop Holdings.

Podczas konferencji prasowej z okazji reaktywacji marki w Szanghaju, Chengdi poinformowało, że skupi się na promowaniu Forever 21 wśród najmłodszego pokolenia konsumentów w Chinach i planuje otwarcie sklepów stacjonarnych w 2026 roku.

W zeszłym roku, podczas prezentacji, prezes Authentic Brands, Jamie Salter, powiedział, że przejęcie Forever 21, firmy wykupionej z bankructwa w 2020 roku, było „prawdopodobnie największym błędem, jaki popełniłem”. Zapytany w tym tygodniu o te komentarze, rzecznik Authentic Brands powiedział, że Salter „zawsze uważał, że (włączenie Forever 21 do Authentic Brands Group) to dobry pomysł i nadal tak uważa”.

Marka Forever 21 powstała w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych w 1984 roku. Założyło ją koreańskie małżeństwo Jin Sook i Do Won Chang. We wrześniu 2019 r. spółka Forever 21 Inc. złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami (Chapter 11) w USA z powodu spadku sprzedaży i problemów finansowych. W ramach postępowania upadłościowego Changowie postanowili wystawić firmę na sprzedaż. W lutym 2020 r. Forever 21 zostało sprzedane konsorcjum, w którego skład weszły spółki Authentic Brands Group, Simon Property Group oraz Brookfield Property Partners, za kwotę ok. 81 milionów dolarów.

Europejscy klienci Forever 21 nie odczują skutków wydarzeń w USA. Istniejące sklepy mają funkcjonować tak jak dotychczas, podobnie jak sklep internetowy Forever 21.

Źródło: rp.pl

