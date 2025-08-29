Forever 21 rozważa również pozyskanie nowego partnera, który pomoże jej w reaktywacji na rynku północnoamerykańskim.

Według Authentic Brands Group, właściciela marki Forever 21, w najbliższym czasie priorytetem będą Chiny i Stany Zjednoczone.

Forever 21 już dwa razy ogłaszało upadłość w USA

W marcu Forever 21 po raz drugi w ciągu sześciu lat ogłosiło upadłość w Stanach Zjednoczonych i zapowiedziało zakończenie działalności w kraju. Firma poinformowała, że jej kłopoty wynikają z rosnącej konkurencji online w sektorze fast fashion, a także słabego ruchu w centrach handlowych.

Po trzecim reaktywowaniu działalności w Chinach w 2022 roku i otwarciu kilku sklepów stacjonarnych poza głównymi stolicami mody w tym kraju, firma po cichu zakończyła działalność pod koniec 2024 roku. Ale teraz marka powróciła i robi furorę. Jej logo pojawiło się w ostatnich miesiącach w największych chińskich miastach, gdzie promowano markę na festiwalach muzycznych, a reklamy Forever 21 zdobiły wnętrza pociągów w szanghajskim metrze.