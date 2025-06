Inni detaliści też zauważają znaczenie ofert promocyjnych. – W naszych sklepach sprzedaż mebli pozostaje na stabilnym dobrym poziomie. Klienci owszem poszukują „dobrych ofert”, są szczególnie zainteresowani produktami objętymi promocjami, z pewnością też badają rynek, porównując ceny porównywalnych produktów. Te oczekiwania potrafimy spełniać – wskazuje Piotr Padalak, dyrektor generalny Jysk Polska.

Foto: Paweł Krupecki

Zaciskanie pasa po polsku

Wydatki na materiały budowlane, wykończeniowe i narzędzia chce ograniczać 34,2 proc. badanych, ale już na farmaceutyki tylko 10,7 proc. Niewiele więcej, bo 12,9 proc. chce redukować wydatki na zwierzęta domowe, a na jedzenie i napoje – 17,8 proc.

– Wskazania na takie kategorie, jak farmaceutyki czy żywność, mogą sugerować, że konsumenci nie widzą w nich dużego pola do oszczędności – są to bowiem dobra pierwszej potrzeby, często trudne do zastąpienia lub ograniczenia. Leki kupuje się zwykle wtedy, gdy są potrzebne, a jedzenie i napoje to kategoria, z której trudno całkowicie zrezygnować, nawet jeśli można próbować optymalizować zakupy – wskazuje Robert Biegaj.

Niedawno pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że jedynie mniej niż co piąty badany spodziewa się w tym roku poprawy swojej siły nabywczej i deklaruje jednocześnie większe wydatki. Największa grupa konsumentów, aż 46,7 proc., choć spodziewa się poprawy swojej siły nabywczej, to jednocześnie zapowiada dalsze oszczędzanie. To zła wiadomość dla gospodarki, ponieważ popyt konsumpcyjny to w Polsce jedna z głównych składowych wzrostu PKB.