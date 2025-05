W ciągu ostatnich 12 miesięcy niemal 33 proc. Polaków przyznało się do zwiększenia swoich wydatków w kanale internetowym, bijąc pod tym względem Niemców, Francuzów czy Włochów – wynika z europejskiego badania firmy Shopfully, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza. Średnio w badanych krajach wynik wyniósł 24 proc., co pokazuje, że Polacy wciąż bardzo entuzjastycznie podchodzą do tej formy kupowania.

Foto: Tomasz Sitarski

Polacy ruszyli na zakupy online

Ekspertów wyniki badania nie dziwią. – Zakupy online są oczywiście coraz bardziej popularne, bo to wygoda i duży komfort. Natomiast w przypadku zakupów spożywczych konsumenci już nie są aż tak bardzo na nie nastawieni. Wolą kupować osobiście, bo wówczas mogą sprawdzić wiele aspektów, np. świeżość itd. – mówi Robert Biegaj, ekspert rynku handlowego z Shopfully. – W innych kategoriach zakupy online są dużo częściej wybierane, bo zakupy są prostsze do realizacji. Głównie konsumenci kupują sprawdzone produkty/towary, których nie muszą sprawdzać na miejscu w sklepie. I dlatego częściej się decydują na tego typu formę – dodaje.

Warto też dodać, że same zakupy online rosną, ponieważ są dla konsumentów bardzo wygodne. Do tego nie można zapominać o tym, że społeczeństwo staje się coraz bardziej cyfrowe i od tego nie ma odwrotu. Mimo wszystko nadal większość Polaków woli sklep stacjonarny. I to szybko się raczej nie zmieni.