Firma w analizie uwzględniła ponad 4,1 tys. sklepów internetowych. – W 2023 roku wypracowały 1,2 mld zł zysku netto. W porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi to wzrost o ponad 37 proc. Pod tym względem rekordowy okazał się wzrost z lat 2019/2020. Wówczas uwzględnione w analizie sklepy wykazały się blisko 150-proc. wzrostem zysku – dodaje Tomasz Starzyk.

Kondycję połowy sklepów można określić jako dobrą, a nieco więcej niż co czwartego – bardzo dobrą. Dla firm średnich to odpowiednio 54,7 proc. oraz 30,5 proc., niemniej to one wygenerowały aż 1,1 mld zł zysku z 1,2 mld zł, jaki przypadł na całą analizowaną grupę firm. To jasno pokazuje, że pracują znacznie lepiej niż firmy największe.

Z danych tej firmy wynika, że e-sprzedawców jest już ponad 72 tys. i tylko w ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła o 6,5 tys. Jednocześnie pierwszy raz od 2016 roku zanotowano roczny spadek liczby zawieszonych działalności w polskiej branży e-commerce. Wiele wskazuje na to, że do końca bieżącej dekady liczba działających sklepów internetowych w Polsce może sięgnąć 100 tys., co będzie odpowiadało liczbie wszystkich zarejestrowanych sklepów spożywczych w Polsce, wraz z warzywniakami, sklepami mięsnymi i rybnymi.

Liczba placówek spożywczych bowiem systematycznie spada: co roku znika ich przynajmniej kilkaset. Dane Dun & Bradstreet Poland wskazują również, że w 2024 r. Polacy zawiesili działalność 6,8 tys. sklepów. W porównaniu z końcem 2023 roku ta liczba zmalała jednak o 5,6 proc.