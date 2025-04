Weronika Piekarska z Proxi.cloud zauważa, że sieci convenience nie konkurują szerokim asortymentem, lecz wygrywają bliskością i łatwą dostępnością – cechami idealnie wpisującymi się w potrzeby dzisiejszego konsumenta. – Coraz częściej wybieramy sklepy zlokalizowane w pobliżu domu lub pracy, co potwierdza najwyższa częstotliwość wizyt właśnie w tym formacie, dodatkowo rosnąca rok do roku. Placówki convenience stają się naturalnym wyborem do codziennych, szybkich zakupów „na teraz”, wypierając większe, zaplanowane wizyty w supermarketach czy hipermarketach – mówi ekspertka. – Spadki w pozostałych formatach mogą świadczyć o zmniejszającym się znaczeniu dużych koszyków zakupowych, szczególnie w kontekście coraz krótszego czasu spędzanego w sklepach. W obliczu szybkiego tempa życia konsumenci stawiają na wygodę, ograniczając czas poświęcany na zakupy – dodaje.

Polacy wydają ostrożnie

Konsumenci nadal niechętnie wydają, a oszczędności dotyczą w zasadzie wszystkich kategorii rynku. Trend widoczny jest nie tylko w Polsce, bo perspektywy dla rynku FMCG są ostrożne także globalnie. W ostatnim raporcie firma doradcza McKinsey & Company spodziewa się, że ogólny wzrost rynku w ujęciu ilościowym pozostanie niski w 2025 r. i do 2030 r., na niektórych rynkach pojawiają się już oznaki ożywienia. Pomimo utrzymującej się presji na koszty i marże dyrektorzy generalni sklepów spożywczych mają nieco bardziej optymistyczne nastawienie niż w 2024 r.

– Presja kosztowa pozostaje wysoka, a wielu kupujących jest nadal ostrożnych ze względu na utrzymującą się presję gospodarczą. Widzimy cztery strategiczne priorytety dla sprzedawców artykułów spożywczych w 2025 r.: podwojenie wzrostu, zwiększenie wydajności, zaangażowanie konsumentów i wykorzystanie sztucznej inteligencji jako czynnika zwiększającego wartość – wskazuje Marcin Nowakowski, partner lokalny w McKinsey & Company w Polsce. Marki własne zyskały dodatkowy udział w 2024 r., a 84 proc. konsumentów twierdzi, że nawet pomimo potencjalnego wzrostu ich siły nabywczej wciąż będzie kupować te odpowiedniki znanych produktów, ponieważ są one po prostu tańsze. Autorzy badania zauważają, że sklepy spożywcze coraz częściej pozycjonują więc swoje marki własne nie tylko jako tańsze, ale przede wszystkim jako bardziej zróżnicowane alternatywy dla marek premium.

Tanie na fali

Proxi.cloud z kolei zauważa, że w pierwszym kwartale częstotliwość zakupów wzrosła w dwóch formatach: w convenience do średnio 9,5 wizyty na miesiąc, zaś dla hipermarketów do 3,1. – Wzrosty liczby klientów w sklepach convenience, jak i spadki w dyskontach są niewielkie. Zmiany w obu przypadkach wynoszą mniej niż 1 proc., co wskazuje na brak większych zmian, jeżeli chodzi o liczbę klientów obu formatów – ocenia Mateusz Nowak. – Większe spadki odnotowano w supermarketach i hipermarketach. W przypadku tych drugich za część odpływu klientów odpowiadać może coraz większa popularność usług e-commerce, dzięki którym konsumenci mogą zaopatrzyć się w te same produkty co w hipermarketach, nierzadko taniej – dodaje.

– Dla handlowców to sygnał, że lojalność wobec danego formatu nadal odgrywa dużą rolę, a kluczowe staje się dostosowanie oferty do oczekiwanych scenariuszy zakupowych. Utrzymanie regularności wizyt może być równie ważne, co przyciąganie nowych klientów – mówi Weronika Piekarska.