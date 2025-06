Tylko w kilka lat liczba urodzeń spadła niemal 40 proc. i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się odmienić. Ostatnie dane GUS pokazują, że o ile jeszcze w 2017 r. dzieci urodziło się ponad 400 tys., o tyle już w 2024 – tylko 250 tys. Wskazuje to na kierunek zmian społecznych i dalsze starzenie się społeczeństwa, a zmiany w zakupach już widać.

Foto: Paweł Krupecki

Widać to było w spadku znaczenia Dnia Dziecka. Badanie Payback wskazuje, że wśród najczęściej wybieranych podarunków z tej okazji dominują zabawki z 51 proc. wskazań, książki wybiera 33 proc., a słodycze 25 proc. Najmniejszą popularnością cieszą się natomiast karty podarunkowe i bilety do kina czy teatru, które wymieniło 8 proc.

Coraz mniej wydatków na dzieci

– Społeczeństwo się zdecydowanie starzeje, a w liczbie urodzeń widać wręcz tąpnięcie. Już widać to po spadkach w głównych kategoriach produktów dla dzieci – mówi Joanna Kwiczor, Client Engagement Director w NielsenIQ.