Kim jest dr Ngozi Okonjo-Iweala, szefowa Światowej Organizacji Handlu (WTO)

Życiorys Dr Ngozi Okonjo-Iweali na stronie WTO jest pełen nagród, honorowych tytułów oraz miejsc na listach ważnych ludzi dla świata. Trudno się dziwić, bo Nigeryjka, która objęła stanowisko dyrektora generalnego WTO w marcu 2021 r., jest ekspertką w dziedzinie globalnych finansów, ekonomistką i specjalistką ds. rozwoju międzynarodowego z ponad 40-letnim doświadczeniem w pracy w Azji, Afryce, Europie, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej. Dr Okonjo-Iweala była wcześniej przewodniczącą zarządu Gavi, Sojuszu na rzecz Szczepionek, zasiadała w zarządach Standard Chartered PLC i Twitter Inc., była wysłannikiem Unii Afrykańskiej (UA) w celu zmobilizowania międzynarodowego wsparcia finansowego na rzecz walki z COVID-19 oraz specjalnym wysłannikiem WHO ds. dostępu do akceleratora narzędzi COVID-19. Jest doświadczoną negocjatorką, jako minister finansów Nigerii wynegocjowała z Klubem Paryskim Wierzycieli anulowanie 18 mld dolarów długu Nigerii. Stanowisko to pełniła dwukrotnie, była też szefową dyplomacji Nigerii, ma za sobą 25-letnią karierę w Banku Światowym, była nawet kandydatką na szefa tej instytucji.

Biorąc pod uwagę te dokonania, przestaje dziwić, że dr Okonjo-Iweala aż siedmiokrotnie znalazła się na liście 100 najpotężniejszych kobiet na świecie na liście Forbesa i dwukrotnie – na liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie TIME, 2014 i 2021. Została też m.in. zaliczona w 2012 r. do trzech najpotężniejszych kobiet w Afryce (Forbes, 2012).

Trudne czasy przed WTO

W niepokojących czasach cofającej się globalizacji, przed WTO i światowym handlem stoją trudne zadania. - Wśród napięć geopolitycznych i kryzysu klimatycznego obserwujemy zwiększony protekcjonizm i jednostronne środki polityczne. Dane sugerują, że po latach mówienia o rozdzieleniu, handel może zacząć się rozdrabniać wzdłuż linii geopolitycznych – zauważyła dr Okojno-Iweala we wstępie do raportu WTO za rok 2024. Wskazuje jednak, że wśród tych wyzwań pojawiają się ekscytujące możliwości, jak potencjał wykorzystania cyfryzacji do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, możliwości wykorzystania handlu do zwiększenia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i przyspieszenia dążenia do zerowej emisji netto.

Czytaj więcej Rolnictwo Polska i Ukraina w impasie. Skarga za zakaz importu zboża nadal tkwi w WTO Skarga Ukrainy na nasz kraj nadal tkwi w Światowej Organizacji Handlu, a polski zakaz importu zboża wciąż obowiązuje. Trwa impas, ale wyraźnie zmienił się ton Komisji Europejskiej, która nie krytykuje już Polski tak mocno jak wcześniej.

Światowe napięcia w handlu doskonale odbijają się w skargach, które składają na siebie w WTO jej członkowie. Na początku listopada Chiny zwróciły się do WTO z wnioskiem o konsultacje z Unią Europejską w sprawie nałożenia przez UE ostatecznych ceł wyrównawczych na nowe elektryczne pojazdy akumulatorowe (BEV) z Chin. Przed rokiem skargę na Polskę, Węgry i Słowację złozyła Ukraina w ramach konfliktu zbożowego, za zamknięcie granic przed eksportem ukraińskiego zboża.