– Czwarty kwartał roku to kluczowy okres w handlu – w tym czasie, od Black Friday i Cyber Monday aż po święta Bożego Narodzenia, sklepy zyskują największe przychody. Dla wielu marek te ostatnie dwa miesiące roku stanowią ostatnią szansę, by spełnić roczne plany sprzedażowe i maksymalnie zwiększyć zyski – mówi Michał Wilczyński, dyrektor sprzedaży w iPoster. – Reklamodawcy konkurują więc w kreatywności i intensyfikują działania promocyjne, starając się przyciągnąć uwagę klientów zarówno w kanałach online, jak i offline – dodaje.

W zakupach pomaga sztuczna inteligencja

– Z perspektywy polskiego handlu Black Friday to wstęp do najgorętszego okresu związanego ze świętami Bożego Narodzenia. Można powiedzieć, że przedświąteczny ruch napędzają nie tylko same święta, ale i Black Friday. Z punktu widzenia marketingu w większości przypadków pod tym hasłem kryją się klasyczne zabiegi związane z promocją sprzedaży – mówi dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. – Najbardziej pożądanymi przez klientów zabiegami są obniżki cen, działania up-selling, cross-selling, mile widziane są także odroczone płatności i raty 0 proc. W e-commerce liczy się także darmowa dostawa i zwrot, które poprzez wzrost kosztów obsługi logistycznej są coraz trudniejsze do zaoferowania – dodaje.

Autorzy badania zauważają też wiele ciekawych trendów, bowiem aż 55 proc. Polaków w ramach nadchodzących promocji celuje w produkty droższe, luksusowe lub takie, na które oszczędzają od dłuższego czasu. To sporo częściej niż inne nacje – wskazuje tak 40 proc. Hiszpanów, 43 proc. Francuzów oraz 43 proc. Niemców. Często też zaczynamy szukać okazji jeszcze w październiku, co przyznaje 29 proc., lub na początku listopada, na co wskazuje 28 proc. – To, gdzie się wyróżniamy, to również wykorzystanie technologii takiej jak GenAI m.in. do porównywania ofert/cen, sprawdzenia dostępności, recenzji czy generowania list zakupowych – podkreśla ekspert z BCG.

Aż 50 proc. polskich konsumentów planujących wykorzystanie listopadowych promocji korzysta podczas zakupów z rozwiązań GenAI. Wyróżniamy się na tym polu nawet w porównaniu z innymi rynkami – USA (35 proc.), Kanada (34 proc.), Australia (39 proc.), Niemcy (44 proc.), Francja (40 proc.), Hiszpania (45 proc.), Wielka Brytania (36 proc.).

– W ostatnim czasie sztuczna inteligencja (AI) znacząco przekształca krajobraz e-commerce podczas Black Friday, oferując detalistom narzędzia do precyzyjnego prognozowania popytu, personalizacji ofert oraz optymalizacji procesów sprzedażowych – mówi Tomasz Kurzątkowski, członek AI Chamber i partner w QED Software. – Czarny piątek to bez wątpienia najbardziej intensywny okres zakupowy w roku, dlatego AI i automatyzacja obsługi klienta stają się filarami strategii sprzedażowej firm – dodaje.

Black Friday i Cyber Monday. Nowe trendy w najważniejszym dla handlu okresie roku

Jak już pisaliśmy, firma ID Logistics spodziewa się, że w okresie Black Friday i Cyber Monday liczba zamówień będzie 250 proc. wyższa względem poprzedzającego go tygodnia. Z magazynów firma wyśle nawet pół miliona paczek dziennie. – Rynek odzieżowy w Europie pozostaje w dobrej formie, a platformy e-commerce z nadzieją spoglądają na zbliżający się sezon wyprzedaży. Zatowarowanie magazynów zaczyna się jednak już w październiku. Coraz wyraźniejszy, szczególnie w przypadku dużych platform, staje się także trend rozpoczynania akcji promocyjnych wcześniej – mówi Marek Kaniera, dyrektor operacyjny e-commerce w ID Logistics.