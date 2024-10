Nastroje łagodzi Szymon Mordasiewicz, dyrektor zarządzający Consumer Panel Services GfK. – Realnie sytuacja była zła w 2022 czy 2023 r., kiedy to z powodu wysokiej inflacji zakupy spadały. Teraz jest inaczej, choć pojawiają się gorsze sygnały jak np. dane za wrzesień. Niemniej polskie PKB rośnie głównie dzięki konsumpcji – podkreśla. – Po prostu konsumpcja nie rośnie zgodnie z oczekiwaniami, bo liczono na więcej. Mamy wysoki wzrost wynagrodzeń, podnoszona jest płaca minimalna, co w efekcie oznacza wyższą konsumpcję – dodaje.

Nadal polowanie na promocje

Eksperci wskazują, że takie nastawienie sprzedawców, jak i konsumentów zmieni się nieprędko, nic nie wskazuje bowiem, by choćby wspomniana wojna cenowa miała się zakończyć. – To komfortowa sytuacja z perspektywy klientów, gdy sieci się biją na ceny. Jako konsumenci mamy jednak obawy o to, że mimo wszystko ceny będą rosły w efekcie np. sytuacji po powodzi czy niepewności przez wybory w USA – mówi Michał Lutostański, dyrektor strategii z Kantar Polska. – W efekcie sytuację finansową naszych gospodarstw domowych oceniamy dobrze, ale perspektywy ekonomiczne kraju już źle, ponieważ ma na to wpływ sytuacja globalna. Staje się to argumentem na rzecz ograniczania wydatków – dodaje.

– Same ceny to jednak nie wszystko, jeśli nie idzie za tym logistyka i wybór produktów – zauważa Marek Zachalski, analityk Centrum Monitorowania Rynku. Gdy firmy o tym zapominają, inwestują w promocje i zachęcają klientów do zakupów produktów, których fizycznie w sklepie nie ma, ponieważ ich nie dostarczono. Cena jest na piedestale i zapomniano o innych rzeczach. Bo nie są w strategii sieci – dodaje.

Jego zdaniem celem firm jest teraz stopniowe odbudowanie marży, dotyczy to zwłaszcza spółek giełdowych, które nie mogą zawieść akcjonariuszy.

Na razie szturm na promocje nie słabnie. Aż 29,7 proc. Polaków deklaruje, że 20–40 proc. swoich zakupów żywnościowych realizuje w promocjach, dla co piątego to nawet do 60 proc. – wynika z badania UCE Research i Grupy Blix, które „Rzeczpospolita” poznała pierwsza. Wyniki są nieco wyższe w porównaniu z sierpniową edycją badania, a eksperci zgodnie przewidują, że znaczenie promocji jeszcze będzie rosło.