- Liderzy przyszłości połączą technologię z człowieczeństwem, zrównoważą autonomię z odpowiedzialnością regulacyjną oraz bezproblemowo zintegrują lokalne wartości z globalnym zasięgiem. Firmy, które szybko wdrożą te zmiany, zyskają przewagę konkurencyjną na rynku – komentuje Oktawian Zając, dyrektor zarządzający, starszy partner w warszawskim biurze BCG, jeden z autorów raportu.

Rynek mody staje się coraz bardziej podzielony. Luksusowe marki inwestują w personalizację, nowoczesne technologie i zrównoważony rozwój, podczas gdy ultra-fast fashion stawia na masową produkcję i niskie ceny – są to głównie marki chińskie, z Shein na czele. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, wzrost kosztów materiałów (w tym bawełny i poliestru) oraz płac w krajach produkcyjnych zmusza firmy do elastycznego zarządzania, co stanowi wyzwanie dla mniejszych graczy.

Sztuczna inteligencja zmienia branżę modową

Z drugiej strony rosnąca świadomość ekologiczna i społeczne zaangażowanie konsumentów sprawiają, że coraz częściej sięgają oni po produkty trwałe i odpowiedzialne ekologicznie. Z kolei firmy coraz mocniej stawiają na recykling materiałów i energię odnawialną, aby sprostać wymogom ESG. Przykładem są marki produkujące poliester z butelek PET, redukujące emisję CO2 nawet o 70-80 proc. Inwestycje w ekologiczne surowce i technologie są nie tylko elementem strategii, ale i koniecznością. Unijne regulacje, takie jak Ecodesign for Sustainable Products, zmuszają firmy do wdrażania bardziej zrównoważonych rozwiązań, co wymaga inwestycji w ekologiczne technologie i materiały.

Technologią z ogromnym wpływem także na ten sektor jest sztuczna inteligencja. Jej rozwój pozwala również na nieograniczoną kreatywność, choć z badania wynika, że większość respondentów nie jest już w stanie odróżnić kreacji AI od tej ludzkiej. W tym samym czasie sztuczna inteligencja i blockchain zmieniają sposób zarządzania łańcuchami dostaw i prognozowania popytu, minimalizując nadprodukcję i straty. Dzięki tym technologiom firmy mogą lepiej odpowiadać na potrzeby rynku, zapewniając pełną transparentność oraz efektywność operacyjną. Niemniej jednak, zaledwie 5 proc. firm w pełni wykorzystuje potencjał AI w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Tylko 23 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, potrafi poprawnie zidentyfikować tekst generowany przez sztuczną inteligencję w mediach społecznościowych, podczas gdy 33 proc. z nich błędnie uważa, że treści pisane przez człowieka są tworzone przez AI. Prawie połowa respondentów nie była pewna lub uważała, że obie te treści zostały stworzone przez to samo źródło. To pokazuje, że konsumentom coraz trudniej jest odróżnić treści tworzone przez ludzi od tych tworzonych przez maszyny. Równocześnie 80 proc. konsumentów jest zaniepokojonych tym, jak marki modowe obchodzą się z ich danymi osobowymi. Branża modowa stoi przed wyzwaniem zrównoważenia potrzeby personalizacji swojej oferty z rygorystycznymi regulacjami ochrony prywatności danych osobowych.