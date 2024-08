„Psi Patrol” potrafi sprzedać wszystko. Sromotna przegrana Myszki Miki

Empik potwierdza wnioski GfK, że nie chodzi tylko o zakupy dokonywane przez lub z myślą o najmłodszych. – Trend kidult umacnia się na polskim rynku od kilku lat. Aktywnymi członkami fandomów są już nie tylko nastolatkowie, ale również dorośli, którzy coraz częściej traktują ulubione uniwersa czy bohaterów jako swoje hobby – wyjaśnia Karol Czupryński.

„Psi patrol” wciąż liderem

GfK wskazuje, że od kilku lat na rynku dominują produkty z grafiką „Psiego patrolu”, który jest motorem napędowym tego segmentu. Z kolei w zeszłym roku jednym z faworytów rynku była Myszka Miki, która zajęła miejsce na podium pod kątem wartości kupionych produktów. – Mimo że jest to postać rozpoznawalna na całym świecie i uwielbiana przez dzieci, młodzież oraz dorosłych, to w ostatnim czasie odnotowaliśmy znaczący spadek popularności produktów z jej wizerunkiem. Produkty z Myszką Miki nie znalazły się nawet w pierwszej dwudziestce – mówi Jakub Dubniak.

– Obserwujemy zainteresowanie klientów, jeśli chodzi o produkty na licencji, ale nie jest to przeważająca większość całej sprzedaży w segmencie mody czy artykułów szkolnych. W przypadku młodszych dzieci dużym zainteresowaniem cieszą się produkty na licencji, takie jak: „Lilo i Stitch” czy Pusheen. Niezmiennie sięgamy też po klasykę gatunku, taką jak: „Minecraft”, „Star Wars”, „Psi patrol” czy „Harry Potter” – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro. – W przypadku odzieży dla dzieci rodzice najczęściej wybierają produkty niezwiązane z bajkami czy konkretnymi bohaterami. Jeśli już sięgają po licencjonowane produkty, to głównie są to piżamy z wizerunkami z bajek, jak: „Psi patrol”, Myszka Minnie, „Kraina lodu”, Świnka Peppa czy Spider-Man – dodaje.

GfK podaje, że na popularności zyskały produkty z motywem „Akademii pana Kleksa”, które weszły do pierwszej piątki. Biorąc pod uwagę zapowiedzianą kontynuację filmu, trend ten może się utrzymać przez dłuższy czas.

Miliardy w licencjach

Raport Top Global Licensors ocenia ten rynek na 281,2 mld dol., jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną. Największym sprzedawcą licencji jest oczywiście The Walt Disney Company, ale jeśli chodzi o tempo wzrostu przychodów, to liderami są Hasbro czy Sanrio, znane z Hello Kitty.

– Licencje oparte na bajkach dla dzieci, czy to Disneya, Hasbro, czy Viacomu, stanowią duży motor napędowy dla sprzedaży produktów. Byliśmy jedną z pierwszych albo nawet pierwszą firmą w Polsce, która na początku lat 90. zdobyła kontrakt z Walt Disney Company na wykorzystanie ich licencji na puzzlach – mówi Kazimierz Wierzbicki, założyciel i właściciel Grupy Trefl. – Po wielu latach współpracy z największymi światowymi licencjodawcami naturalnym kierunkiem było dla nich stworzenie własnej licencji. Dzisiaj licencja Rodzina Treflików plasuje się w czołówce najlepiej sprzedających się – dodaje.